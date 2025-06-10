В Севастополе состоялся региональный этап культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна»

Севастополь в очередной раз стал центром значимого культурного события: в Драматическом театре Черноморского флота Российской Федерации им. Б.А. Лавренева рошел региональный отборочный тур культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна». Этот проект, поддерживаемый Президентским фондом культурных инициатив, является важнейшим событием для развития творческих способностей одаренных детей, особенно тех, кто находится в трудной жизненной ситуации или имеет ограничения по здоровью.

Фестиваль «Добрая волна» проводился в Республике Крым пятый раз подряд. Это свидетельствует о значимости проекта и высоком интересе к нему в регионе, а также о его важной роли в развитии культурной и социальной сферы полуострова, подчеркивает его вклад в развитие творческих способностей детей, особенно тех, кто находится в трудных жизненных ситуациях или имеет ограничения по здоровью. Кроме того, регулярное проведение фестиваля в Севастополе в том числе способствует укреплению культурных связей внутри региона, развитию инклюзивного искусства и повышению социальной ответственности общества. Всё это делает фестиваль «Добрая волна» важным событием для Крыма, способствующим его культурному процветанию и социальной интеграции.

Организаторы фестиваля:

Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль «Добрая волна» создан в 2017 году по инициативе Мэра Казани Ильсура Метшина и народного артиста России, композитора Игоря Крутого. Проводится он при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Республики Татарстан и Фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Организаторами фестиваля выступают Академия Популярной Музыки и Мэрия Казани.

Основные цели и задачи фестиваля: распространение в современном обществе культуры добра и содействие развитию культуры благотворительности, поддержка молодых талантов, создание условий для общения и совместного творчества между всеми участниками фестиваля, развитие социальных и культурных связей между российскими городами. Фестиваль создает уникальную атмосферу взаимопонимания, где каждый ребенок может найти единомышленников, завести новые знакомства и получить признание. Это не просто конкурс, а настоящая арт-терапия, способствующая развитию уверенности в себе и внутренней силы.

В конкурсе участвовали более 100 детей и подростков от 7 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными физическими возможностями. Юные таланты показывали свое мастерство и навыки в четырех творческих направлениях: вокале, игре на музыкальном инструменте, хореографии и сценическом искусстве (художественное слово, жестовое пение, акробатика, цирковое искусство, театр моды и т. д.).

В первый конкурсный день члены профессионального жюри, в состав которого вошли профессиональные педагоги, представители творческих профессий и общественные деятели, прослушали всех участников и оказали им свою поддержку профессиональными советами.

Елена Ольховская, заслуженный деятель искусств Республики Крым, член жюри фестиваля «Добрая волна» отметила, что выступление каждого ребенка было настоящим открытием: «Столько искренности, силы и красоты мы увидели на сцене. Дети не боятся быть настоящими, и это — главное богатство. Спасибо фестивалю «Добрая волна» и каждому его участнику за то вдохновение, которое было подарено зрителям и нам, жюри. Удачи всем на творческом пути! И до новых встреч на больших сценах».

Во второй день на сцене Драматического театра Черноморского флота Российской Федерации им. Б.А. Лавренева прошло награждение победителей, а также праздничный концерт, в который вошли лучшие номера лауреатов конкурса. Все участники получили дипломы и памятные подарки от организаторов. Ведь фестиваль «Добрая волна» — это не только конкурс, но и настоящий праздник, где каждый ребенок может почувствовать себя звездой, а его талант будет оценен и поддержан. А участников, занявших первые места в своих номинациях, пригласили в г. Казань на финал «Доброй волны».

Элина Кузнецова, победительница в номинации «Сценическое искусство» (14-17 лет):

Несколько лет назад мама узнала про фестиваль «Добрая волна», и с тех пор он стал частью моей жизни. Каждый год я участвую в конкурсе, и в этом году наконец-то — долгожданная победа. Я заняла первое место! Честно сказать, я не ожидала победить, поэтому для меня это большая радость. Всем участникам хочу пожелать верить в себя и быть упорными, а еще, конечно же, побед — и обязательно здоровья!

Победители регионального этапа «Доброй волны» в г. Севастополь:

ИГРА НА ИНСТРУМЕНТЕ

7-9 лет

Нет победителей

10-13 лет

1 место Швец-Пысларь Соломия и Устенко Полина (г. Красноперекопск)

2 место Швец-Пысларь Соломия (г. Красноперекопск)

3 место Унинский Илья (г. Севастополь)

14-17 лет

1 место Канивец Ариана (г. Севастополь)

2 место Гальцов Николай (г. Евпатория)

3 место Эмирова Сафие (г. Красноперекопск)

СЦЕНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

7-9 лет

1 место Ковтонюк Ариана (г. Симферополь)

2 место Левченко Никита (г. Севастополь)

10-13 лет

1 место Склюев Владимир (г. Севастополь)

1 место Ширяев Роман (пгт. Гвардейское)

2 место Творческая студия «Белый кораблик» (г. Севастополь)

3 место Устинов Макар (г. Евпатория)

14-17 лет

1 место Кузнецова Элина (г. Севастополь)

2 место ГКУЦПДОБПР «Наш дом» студия «Событие» за номер «На привале» (г. Севастополь)

3 место Ковтонюк Владимир (с. Симферополь)

ХОРЕОГРАФИЯ

7-9 лет

Нет победителей

10-13 лет

1 место Творческая группа «Инклюзив» (г. Евпатория)

2 место Скороход Вероника (г. Феодосия)

2 место Коллектив «В Ритме Добра» (г. Севастополь)

3 место Возжаева Софья (г. Евпатория)

3 место Коллектив «Шаг за шагом» (г. Севастополь)

14-17 лет

1 место Бутакова Мария (г. Евпатория)

2 место Ламбру София (г. Евпатория)

3 место Коллектив «Наш дом» за номер «Матушка земля» (г. Севастополь)

ВОКАЛ

7-9 лет

Нет победителей

10-13 лет

1 место Черныш Елизавета (г. Севастополь)

2 место Купчина Варвара (г. Севастополь)

2 место Дуэт «Два крыла» (г. Севастополь)

2 место Склюев Григорий (г. Севастополь)

3 место Духанина Мария (г. Симферополь)

3 место Студия фольклорной песни фольклорного ансамбля «Русь» (г. Севастополь)

14-17 лет

1 место Козина Мария (г. Симферополь)

2 место Кузнецова Элина (г. Севастополь)

3 место Пискарев Кертис (г. Севастополь)

3 место Свалов Родион (г. Севастополь)

Культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна» проводится в России уже в шестой раз. В каждом городе, где проходят отборочные туры, он создает атмосферу дружбы и взаимопомощи, и каждый его участник может почувствовать себя частью единого творческого сообщества. «Добрая волна» способствует разрушению стереотипов о детях с ограниченными возможностями, показывая, что талант и креативность не имеют границ.

В 2024 и 2025 гг. фестиваль «Добрая волна» проходит в десяти российских городах. Помимо Севастополя уже состоялись региональные отборочные туры в Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре и Грозном. Далее он пройдет в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Москве, а также впервые в Луганске. Финальный гала-концерт фестиваля и награждение победителей состоятся по традиции в Казани в декабре 2025 года. Победители «Доброй волны» смогут выступить на одной сцене вместе с популярными российскими артистами и получить поддержку и добрые напутствия от профессионалов.

В течение года в рамках фестиваля пройдут профессиональные мастер-классы с лучшими педагогами страны. Проводиться они будут преимущественно в онлайн-формате на Rut ube-канале «Доброй Волны» — для того чтобы как можно больше детей смогли принять участие в культурно-образовательной программе проекта. Участвовать в мастер-классах смогут дети и подростки из любых городов России. Подробное расписание мастер-классов можно будет узнать на официальном сайте фестиваля.

В соответствии с Указом N 240 Президента Российской Федерации В. В. Путина 2018–2027 годы объявлены Десятилетием детства.

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