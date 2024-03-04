В Севастополе состоялся региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди школьных команд

По поручению губернатора Михаила Развожаева в Севастополе проводится общегородская Спартакиада школьников.
В Спартакиаду школьников включены 13 физкультурно-спортивных мероприятий, каждое из которых является отдельным общероссийским проектом. Среди них Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов, фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», Всероссийские соревнования по баскетболу в рамках общероссийского проекта «Баскетбол – в школу» и другие. В спартакиаду включены проекты различного формата абсолютно для каждого. Это и интеллектуальные – шахматы и шашки, и волейбол, и футбол, и регби, и комплексные соревнования «Президентские состязания», Президентские игры, фестиваль комплекса ГТО среди общеобразовательных учреждений и многое другое, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Севастополя Сергея Резниченко.
Большинство соревнований состоит из многоэтапных мероприятий, а некоторые являются отборочными. Основная цель — формирование сборных команд, выявление лучших спортсменов и направление их на всероссийские соревнования.
В рамках общегородской Спартакиады школьников Севастополя со 2 по 4 марта в городе прошёл региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций города. Турнир состоялся в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу», чемпионата «Локобаскет- Школьная лига» сезона 2023-2024.
В соревнованиях приняли участие восемь команд девочек и восемь команд мальчиков – это более 150 школьников.
Победители и призёры распределились следующим образом:
Среди команд юношей
- 1 место – Инженерная школа;
- 2 место – гимназия № 7;
- 3 место – средняя школа № 19.
Среди команд девушек
- 1 место – средняя школа № 4;
- 2 место – гимназия № 1;
- 3 место – средняя школа № 11.
Победители регионального этапа представят Город-Герой во всероссийском финале.
Мероприятие проводится в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норм жизни» нацпроекта «Демография».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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