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В Севастополе состоялся региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди школьных команд

В Севастополе состоялся региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди школьных команд

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:28 04.03.2024

По поручению губернатора Михаила Развожаева в Севастополе проводится общегородская Спартакиада школьников.

В Спартакиаду школьников включены 13 физкультурно-спортивных мероприятий, каждое из которых является отдельным общероссийским проектом. Среди них Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов, фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», Всероссийские соревнования по баскетболу в рамках общероссийского проекта «Баскетбол – в школу» и другие. В спартакиаду включены проекты различного формата абсолютно для каждого. Это и интеллектуальные – шахматы и шашки, и волейбол, и футбол, и регби, и комплексные соревнования «Президентские состязания», Президентские игры, фестиваль комплекса ГТО среди общеобразовательных учреждений и многое другое, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Севастополя Сергея Резниченко.

В Севастополе состоялся региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди школьных команд В Севастополе состоялся региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди школьных команд В Севастополе состоялся региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди школьных команд В Севастополе состоялся региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди школьных команд

Большинство соревнований состоит из многоэтапных мероприятий, а некоторые являются отборочными. Основная цель — формирование сборных команд, выявление лучших спортсменов и направление их на всероссийские соревнования.

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В рамках общегородской Спартакиады школьников Севастополя со 2 по 4 марта в городе прошёл региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций города. Турнир состоялся в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу», чемпионата «Локобаскет- Школьная лига» сезона 2023-2024.

В соревнованиях приняли участие восемь команд девочек и восемь команд мальчиков – это более 150 школьников.

Победители и призёры распределились следующим образом:

Среди команд юношей

  • 1 место – Инженерная школа;
  • 2 место – гимназия № 7;
  • 3 место – средняя школа № 19.

Среди команд девушек

  • 1 место – средняя школа № 4;
  • 2 место – гимназия № 1;
  • 3 место – средняя школа № 11.

Победители регионального этапа представят Город-Герой во всероссийском финале.

Мероприятие проводится в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норм жизни» нацпроекта «Демография».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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