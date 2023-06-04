В Севастополе состоялся строевой смотр личного состава и техники правоохранительных органов города

На площади Нахимова прошла проверка готовности к охране порядка и обеспечению общественной безопасности во время курортно-туристического сезона УМВД России в Севастополе, управления МЧС России по Севастополю и Росгвардии.

С наступлением летнего сезона для всех вас наступает непростая пора. То, что для других отдых – для вас ежедневная работа. Именно благодаря вам люди чувствуют себя безопасно в Севастополе. Вы знаете, я часто пишу в своем телеграм-канале фразу: «В городе все спокойно». И это благодаря вам! Спасибо за вашу службу, за то, что все мы, глядя на вас сегодня, чувствуем себя в полной безопасности!, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

На площади имени Павла Степановича Нахимова сотрудники ведомств продемонстрировали готовность личного состава, спецтехники, оснащения, а также кинологических служб и особой гордости города — полицейских кавалеристов, которым предстоит патрулировать город этим летом.

Уверен, что в этом году, как и прежде, мы сможем обеспечить должный уровень правопорядка, для этого мы располагаем всеми необходимыми умениями, силами и средствами. Желаю всем присутствующим крепкого здоровья бодрости духа несокрушимой веры в свои силы. Помните, что он нашей компетентности напрямую зависит благополучие севастопольцев, — отмечает полковник полиции Сергей Сигунов.

Сергей Сигунов отметил, что в Севастополе на постоянной основе проводится обучение сотрудников регионального управления МВД, улучшается материально-техническая база и усиливается личный состав.

Сегодня мы с вами стоим на главной площади Севастополя, плечом к плечу — и в этом наша сила. Пусть этот дух единства с нами будет всегда! Потому что только общими усилиями мы сможем выполнять поставленные перед нами задачи, — обратился к участникам строевого смотра заместитель начальника главного управления – начальник управления координации деятельности подразделений Росгвардии Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю, полковник полиции Владимир Соболев. Смотря на количество сил и средств, на людей, стоящих сегодня в строю — я убежден, что все задачи по обеспечению безопасности во всех сферах мы выполним. Отдых гостей и жителей Города-Героя непременно пройдет безопасно, а мы приложим максимум усилий для этого!, – говорит исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю, полковник Владимир Щедрин.

В смотре участвовали и ученики кадетских классов МВД И МЧС, также на площади была представлена специальная техника полиции, МЧС и Росгвардии, в частности передвижной комплекс обезвреживания взрывоопасных объектов «Аракс», специальный автомобиль групп разминирования «УАЗ Патриот», служебные автомобили и патрульные мотоциклы мотовзвода.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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