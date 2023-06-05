В Севастополе состоялся Турнир по мини-футболу, посвященный празднованию Дня России

В преддверии празднования Дня России Прокуратура города при поддержке Правительства Севастополя организовали турнир по мини-футболу, посвященный самому важному и значимому празднику в Российской Федерации.

Соревнования прошли между командами Прокуратуры Севастополя, Военной прокуратуры Черноморского флота, Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю, управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по городу Севастополю, Севастопольского городского суда, управления МВД России по городу Севастополю, Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Севастополю и Правительства Севастополя.

Очень здорово, что в эти выходные прошел такой межведомственный физкультурно-спортивный праздник. Я уверен, что все получили максимальное удовольствие от футбольных встреч, проведенных на территории спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя, а также заряд энергии для дальнейших побед на своем профессиональном фронте. Несомненно, проведение турнира в таком формате станет традиционным с текущего года, – сообщил начальник управления молодежи и спорта Сергей Резниченко.

Турнир состоялся в минувшую субботу. Под звуки гимна Российской Федерации в исполнении военно-духового оркестра Черноморского флота прошла торжественная церемония поднятия флага. Соревнования состояли из трех туров группового этапа, двух полуфинальных игр, матча за третье место и финальной игры.

В напряженной борьбе победу одержала команда УМВД России по городу Севастополю, второе место заняла команда ГУ МЧС России по городу Севастополю, третье и четвертое места присуждены командам Прокуратуры и Правительства города.

Кроме того, были разыграны три номинации. Лучшим вратарем турнира признан игрок команды ГУ МЧС России по городу Севастополю Николай Шаталов, лучшим защитником турнира стал игрок команды Правительства Севастополя Игорь Михеев, лучшим нападающим турнира, забившим семь мячей в ворота соперников, стал игрок команды УМВД России по городу Севастополю Александр Ставицкий, звание лучшего игрока турнира получил футболист команды Прокуратуры Севастополя Тарас Рыбак.

Помимо самих состязаний для зрителей были организованы дополнительные активности. Во время проведения соревнований болельщикам всех возрастов предоставили возможность сдать нормативы ГТО, также зрители могли проявить свои художественные таланты в мастер-классах по рисованию.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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