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В Севастополе сотрудники ГИМС за рейд на водных объектах выявляют от 2 до 10 правонарушений

В Севастополе сотрудники ГИМС за рейд на водных объектах выявляют от 2 до 10 правонарушений

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:27 04.01.2020

В новогодние праздники инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Севастополю продолжают комплекс мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

В ходе этой работы специалисты ГИМС проводят не только патрулирование прибрежной территории, но также осуществляют профилактическую работу непосредственно на базах (стоянках) для маломерных судов города Севастополя.    Контроль на водных объектах осуществляется также в форме рейдов. По результатам рейдов и патрулирований отрабатывается комплекс определенных мероприятий, который позволяет обеспечить безопасность использования маломерных судов в акватории, — сообщили в  пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Целью проведения рейдовых профилактических мероприятий являются:

  • осуществление контроля за выполнением юридическими и физическими лицами правил пользования маломерными судами и требований правил охраны жизни людей на водных объектах;
  • поддержание правопорядка на водоемах, обеспечение безопасности плавания поднадзорных ГИМС МЧС России судов;
  • решение задач по обеспечению безопасности и охране жизни людей на воде и пресечение нарушений требований законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок пользования водными объектами и обеспечения безопасности плавания на них.

За один рейд выявляется от 2 до 10 административных правонарушений.

В Севастополе сотрудники ГИМС за рейд на водных объектах выявляют от 2 до 10 правонарушений

фото: пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе

В Севастополе сотрудники ГИМС за рейд на водных объектах выявляют от 2 до 10 правонарушений

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