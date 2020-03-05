Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе сотрудники Информационного центра УМВД уже начали поздравлять женщин с 8 марта

crimeapress_news

В Севастополе сотрудники Информационного центра УМВД уже начали поздравлять женщин с 8 марта

В Севастополе сотрудники Информационного центра УМВД уже начали поздравлять женщин с 8 марта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 15:06 05.03.2020

В рамках акции «8 Марта в каждый дом» сотрудники УМВД по г. Севастополю поздравили женщин с наступающим праздником 8 марта.

В Севастополе сотрудники Информационного центра УМВД уже начали поздравлять женщин с 8 марта

Сотрудники информационного центра УМВД России по г. Севастополю присоединились к традиционной ежегодной акции, посвящённой Международному женскому дню. В ходе работы подразделения они дарили открытки с пожеланиями счастья и весеннего настроения женщинам, которые пришли в информационный центр для получения государственных услуг, — рассказали в пресс-службе УМВД.

В Севастополе сотрудники Информационного центра УМВД уже начали поздравлять женщин с 8 марта

Стражи порядка поблагодарили милых дам за то, что они воспользовались госуслугами, оказываемыми органами внутренних дел.

В Севастополе сотрудники Информационного центра УМВД уже начали поздравлять женщин с 8 марта

Фото: пресс-служба УМВД по г. Севастополю.

В Севастополе сотрудники Информационного центра УМВД уже начали поздравлять женщин с 8 марта

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.