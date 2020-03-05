В Севастополе сотрудники Информационного центра УМВД уже начали поздравлять женщин с 8 марта

В рамках акции «8 Марта в каждый дом» сотрудники УМВД по г. Севастополю поздравили женщин с наступающим праздником 8 марта.

Сотрудники информационного центра УМВД России по г. Севастополю присоединились к традиционной ежегодной акции, посвящённой Международному женскому дню. В ходе работы подразделения они дарили открытки с пожеланиями счастья и весеннего настроения женщинам, которые пришли в информационный центр для получения государственных услуг, — рассказали в пресс-службе УМВД.

Стражи порядка поблагодарили милых дам за то, что они воспользовались госуслугами, оказываемыми органами внутренних дел.

Фото: пресс-служба УМВД по г. Севастополю.