В Севастополе сотрудники МЧС обнаружили авиационную бомбу весом в 100 кг

4 мая сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу при отработке заявки по обнаружению артиллерийского снаряда, в ходе работ обнаружили и авиационную бомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной Войны.

Данные взрывоопасные предметы были найдены на одном из садовых участков в СТ «Катран» Балаклавского района. Спасатели произвели оцепление опасной территории и в экстренном порядке приступили к мероприятиям, направленным на идентификацию опасных находок, получение, обработку и анализ всех сведений, касающихся характеристик и состояния их взрывателей. На основе полученных данных было установлено, что данная авиабомба – ФАБ-100 — подлежит транспортировке, как и артиллерийский снаряд АС-100, по которому, изначально, и отрабатывалась заявка, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.