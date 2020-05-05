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В Севастополе сотрудники МЧС обнаружили авиационную бомбу весом в 100 кг
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

В Севастополе сотрудники МЧС обнаружили авиационную бомбу весом в 100 кг

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:08 05.05.2020

4 мая сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу при отработке заявки по обнаружению артиллерийского снаряда, в ходе работ обнаружили и авиационную бомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной Войны.

Данные взрывоопасные предметы были найдены на одном из садовых участков в  СТ «Катран» Балаклавского района. Спасатели произвели оцепление опасной территории и в экстренном порядке приступили к мероприятиям, направленным на идентификацию опасных находок, получение, обработку и анализ всех сведений, касающихся характеристик и состояния их взрывателей. На основе полученных данных было установлено, что данная авиабомба – ФАБ-100 — подлежит транспортировке, как и артиллерийский снаряд АС-100, по которому, изначально, и отрабатывалась заявка, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Взрывоопасные предметы были транспортированы к месту временного хранения для последующей ликвидации.

В Севастополе сотрудники МЧС обнаружили авиационную бомбу весом в 100 кг

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