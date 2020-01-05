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В Севастополе сотрудники МЧС провели рейд по безопасной эксплуатации печного оборудования

В Севастополе сотрудники МЧС провели рейд по безопасной эксплуатации печного оборудования

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 12:37 05.01.2020

В период новогодних праздников все силы Главного управления МЧС России по городу Севастополю переведены в режим функционирования повышенной готовности для обеспечения пожарной безопасности в городе. Однако, кроме этого севастопольские спасатели продолжают вести и активную профилактическую работу. Сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю провели рейд по безопасной эксплуатации печного оборудования. В ТСН «Массив Сапун гора».

В период новогодних праздников в рамках профилактической работы проводятся рейды в частном секторе города Севастополя, а также садоводческих товариществах в целях предотвращения пожаров и гибели людей. Мы доводим жителям правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования. Зимой, в период холодов особенно актуально использование данного вида оборудования, растет риск возникновения возгораний. Причинами могут служить как неправильное использование, так и халатность при обращении с данными отопительными приборами, — цитирует пресс-служба заместителя начальника отдела административной практики и дознания Управления надзорной и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю подполковник внутренней службы Сергея Канивца.

В Севастополе сотрудники МЧС провели рейд по безопасной эксплуатации печного оборудования В Севастополе сотрудники МЧС провели рейд по безопасной эксплуатации печного оборудования В Севастополе сотрудники МЧС провели рейд по безопасной эксплуатации печного оборудования В Севастополе сотрудники МЧС провели рейд по безопасной эксплуатации печного оборудования В Севастополе сотрудники МЧС провели рейд по безопасной эксплуатации печного оборудования

Специалисты МЧС дают рекомендации: для безопасной эксплуатации печного оборудования обязательно использовать притопочный лист размерами 50 на 70 сантиметров, кроме того присмотр за топящейся печью ни в коем случае нельзя доверять детям. За три часа до отхода ко сну необходимо прекращать протапливание.

Эти и другие правила пожарной безопасности перечислены в тематических листовках-памятках, которые сотрудники МЧС России по городу Севастополю раздали в ходе рейда.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

В Севастополе сотрудники МЧС провели рейд по безопасной эксплуатации печного оборудования

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