В Севастополе сотрудники МЧС проверили соблюдение требований пожарной безопасности в многоэтажках

В Севастополе инспекторы надзорного органа МЧС России ведут работу, направленную на профилактику нарушений правил пожарной безопасности во дворах и подъездах многоквартирных домов. В том числе – вступивших в силу 1 января 2021 года: Постановления Правительства № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Особое внимание – состоянию лестничных клеток и маршей. Они могут использоваться как пути эвакуации при пожарах и прочих происшествиях, потому, согласно правилам, не должны загромождаться посторонними предметами, в этих местах запрещено хранить горючие жидкости и легковоспламеняющиеся материалы. 15 января проверочные мероприятия специалисты организовали в нескольких дворах по улице Маршала Геловани и Проспекту Генерала Острякова. С населением провели разъяснительные беседы. Как показал рейд, жильцы домов сознательно подходят к соблюдению данных мер профилактики возгораний. Нарушений не выявлено, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Кроме того, сотрудники МЧС совершили осмотр дворовых и придомовых территорий на предмет наличия препятствий проезду спецтехники.

Так, на территории дворов, где установлены ворота и шлагбаумы, должен быть обеспечен беспрепятственный проезд автомобилей экстренных служб – в нашем случае это подразделения пожарной охраны. В случае, если выявляются факты наличия препятствий проезду спецтехники, ответственные лица привлекаются к административному наказанию: штраф от 2 000 рублей – это для физических лиц, и для юридических – 150 000 рублей, – отмечает старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю старший лейтенант внутренней службы Олег Яворский.

Нарушений в данном аспекте во дворах, попавших под проверку 15 января, также не зафиксировано. Рейдовые мероприятия будут продолжены. В том числе инспекторы МЧС также оценят соблюдение правил пожарной безопасности в садоводческих товариществах региона.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе