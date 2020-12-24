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В Севастополе сотрудники МЧС проверяют места продажи праздничных пиротехнических изделий

В Севастополе сотрудники МЧС проверяют места продажи праздничных пиротехнических изделий

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:41 24.12.2020

Неотъемлемым атрибутом новогодних гуляний являются пиротехнические изделия, продажа которых идёт полным ходом. Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю продолжают проверки магазинов, в ассортименте которых присутствует такая продукция. Инспекторы следят, чтобы фейерверки и петарды продавали, не нарушая правила хранения и технику пожарной безопасности, чтобы качество товара было подтверждено документами, а сроки годности не истекли.

Также мы проводим инструктажи с продавцами. Напоминаем им, чтобы не продавали изделия несовершеннолетним детям, а также в обязательном порядке инструктировали покупателей на предмет правильного использования пиротехники. Например, важный момент: такую продукцию можно использовать на расстоянии минимум 50 метров от жилых сооружений, конструкция должна быть надёжно закреплена. А совместно с органами МВД мы планируем также совместные рейды в местах как санкционированной, так и несанкционированной торговли пиротехническими изделиями, – цитирует пресс-служба главного специалиста территориального отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю майора внутренней службы Александра Лазарева.

В Севастополе сотрудники МЧС проверяют места продажи праздничных пиротехнических изделий В Севастополе сотрудники МЧС проверяют места продажи праздничных пиротехнических изделий В Севастополе сотрудники МЧС проверяют места продажи праздничных пиротехнических изделий В Севастополе сотрудники МЧС проверяют места продажи праздничных пиротехнических изделий

В чрезвычайном ведомстве подчёркивают: предпринимателям, которые ведут свою деятельность по продаже петардами и фейерверками незаконно или же халатно относятся к требованиям безопасности, грозит административная ответственность.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

В Севастополе сотрудники МЧС проверяют места продажи праздничных пиротехнических изделий

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