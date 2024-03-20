В Севастополе сотрудники органов МЧС со всего Юга России сразились в соревнованиях по настольному теннису

В Севастополе сотрудники МЧС России из регионов Южного федерального округа нашей страны сразились за победу в соревнованиях по настольному теннису в рамках Спартакиады чрезвычайного ведомства.

На старте соревнований с приветствием и напутственными словами к участникам обратился первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник Владимир Щедрин. Он пожелал игрокам успехов и напомнил, что такие состязания полезны для сотрудников МЧС, так как помогают улучшить физическую подготовку, воспитать сплочённость, командный дух и волю к победе.

Мероприятие прошло на территории комплекса «Спорт для всех». За теннисными столами в спортивном противостоянии сошлись представители Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, республик Крым, Адыгея и Калмыкия, а также Севастополя. Всего 8 команд по 2 игрока в каждой.

Настольный теннис только на первый взгляд кажется простой игрой. На практике же этот вид спорта требует незаурядной ловкости, высокой концентрации внимания, мгновенной реакции, отточенной техники. Все участники соревнований показали достойную подготовку, азарт, целеустремлённость.

По итогам серии игр в двух возрастных категориях почётное третье место заняли Константин Крюков из Республики Крым и Юрий Куц из Волгоградской области, второе досталось Юрию Мазееву из Краснодарского края и Валерию Хечиеву из Калмыкии, а лучшими стали Николай Шкурат из Ростовской области и севастополец Виталий Соболев. В общекомандном зачёте бронзы удостоена сборная Республики Крым, серебро получили спортсмены из Республики Калмыкия, а кубок победителя завоевала команда Краснодарского края.

Спортивное событие приурочили к знаменательной дате, которую наша страна отметит 30 апреля – 375-летию пожарной охраны России. Украсили мероприятие и подбодрили участников вокальные и танцевальные номера в исполнении артистов Дворца культуры рыбаков.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе