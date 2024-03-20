Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе сотрудники органов МЧС со всего Юга России сразились в соревнованиях по настольному теннису
актуально в республике
В Севастополе сотрудники органов МЧС со всего Юга России сразились в соревнованиях по настольному теннису

В Севастополе сотрудники органов МЧС со всего Юга России сразились в соревнованиях по настольному теннису

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:18 20.03.2024

В Севастополе сотрудники МЧС России из регионов Южного федерального округа нашей страны сразились за победу в соревнованиях по настольному теннису в рамках Спартакиады чрезвычайного ведомства.

На старте соревнований с приветствием и напутственными словами к участникам обратился первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник Владимир Щедрин. Он пожелал игрокам успехов и напомнил, что такие состязания полезны для сотрудников МЧС, так как помогают улучшить физическую подготовку, воспитать сплочённость, командный дух и волю к победе.

Мероприятие прошло на территории комплекса «Спорт для всех». За теннисными столами в спортивном противостоянии сошлись представители Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, республик Крым, Адыгея и Калмыкия, а также Севастополя. Всего 8 команд по 2 игрока в каждой.

Сотрудники органов МЧС со всего Юга России сразились в соревнованиях по настольному теннису в Севастополе В Севастополе сотрудники МЧС России из регионов Южного федерального округа нашей страны сразились за победу в соревнованиях по настольному теннису в рамках Спартакиады чрезвычайного ведомства. На старте соревнований с приветствием и напутственными словами к участникам обратился первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник Владимир Щедрин. Он пожелал игрокам успехов и напомнил, что такие состязания полезны для сотрудников МЧС, так как помогают улучшить физическую подготовку, воспитать сплочённость, командный дух и волю к победе. Мероприятие прошло на территории комплекса «Спорт для всех». За теннисными столами в спортивном противостоянии сошлись представители Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, республик Крым, Адыгея и Калмыкия, а также Севастополя. Всего 8 команд по 2 игрока в каждой. Настольный теннис только на первый взгляд кажется простой игрой. На практике же этот вид спорта требует незаурядной ловкости, высокой концентрации внимания, мгновенной реакции, отточенной техники. Все участники соревнований показали достойную подготовку, азарт, целеустремлённость. По итогам серии игр в двух возрастных категориях почётное третье место заняли Константин Крюков из Республики Крым и Юрий Куц из Волгоградской области, второе досталось Юрию Мазееву из Краснодарского края и Валерию Хечиеву из Калмыкии, а лучшими стали Николай Шкурат из Ростовской области и севастополец Виталий Соболев. В общекомандном зачёте бронзы удостоена сборная Республики Крым, серебро получили спортсмены из Республики Калмыкия, а кубок победителя завоевала команда Краснодарского края. Спортивное событие приурочили к знаменательной дате, которую наша страна отметит 30 апреля – 375-летию пожарной охраны России. Украсили мероприятие и подбодрили участников вокальные и танцевальные номера в исполнении артистов Дворца культуры рыбаков. Сотрудники органов МЧС со всего Юга России сразились в соревнованиях по настольному теннису в Севастополе В Севастополе сотрудники МЧС России из регионов Южного федерального округа нашей страны сразились за победу в соревнованиях по настольному теннису в рамках Спартакиады чрезвычайного ведомства. На старте соревнований с приветствием и напутственными словами к участникам обратился первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник Владимир Щедрин. Он пожелал игрокам успехов и напомнил, что такие состязания полезны для сотрудников МЧС, так как помогают улучшить физическую подготовку, воспитать сплочённость, командный дух и волю к победе. Мероприятие прошло на территории комплекса «Спорт для всех». За теннисными столами в спортивном противостоянии сошлись представители Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, республик Крым, Адыгея и Калмыкия, а также Севастополя. Всего 8 команд по 2 игрока в каждой. Настольный теннис только на первый взгляд кажется простой игрой. На практике же этот вид спорта требует незаурядной ловкости, высокой концентрации внимания, мгновенной реакции, отточенной техники. Все участники соревнований показали достойную подготовку, азарт, целеустремлённость. По итогам серии игр в двух возрастных категориях почётное третье место заняли Константин Крюков из Республики Крым и Юрий Куц из Волгоградской области, второе досталось Юрию Мазееву из Краснодарского края и Валерию Хечиеву из Калмыкии, а лучшими стали Николай Шкурат из Ростовской области и севастополец Виталий Соболев. В общекомандном зачёте бронзы удостоена сборная Республики Крым, серебро получили спортсмены из Республики Калмыкия, а кубок победителя завоевала команда Краснодарского края. Спортивное событие приурочили к знаменательной дате, которую наша страна отметит 30 апреля – 375-летию пожарной охраны России. Украсили мероприятие и подбодрили участников вокальные и танцевальные номера в исполнении артистов Дворца культуры рыбаков. Сотрудники органов МЧС со всего Юга России сразились в соревнованиях по настольному теннису в Севастополе В Севастополе сотрудники МЧС России из регионов Южного федерального округа нашей страны сразились за победу в соревнованиях по настольному теннису в рамках Спартакиады чрезвычайного ведомства. На старте соревнований с приветствием и напутственными словами к участникам обратился первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник Владимир Щедрин. Он пожелал игрокам успехов и напомнил, что такие состязания полезны для сотрудников МЧС, так как помогают улучшить физическую подготовку, воспитать сплочённость, командный дух и волю к победе. Мероприятие прошло на территории комплекса «Спорт для всех». За теннисными столами в спортивном противостоянии сошлись представители Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, республик Крым, Адыгея и Калмыкия, а также Севастополя. Всего 8 команд по 2 игрока в каждой. Настольный теннис только на первый взгляд кажется простой игрой. На практике же этот вид спорта требует незаурядной ловкости, высокой концентрации внимания, мгновенной реакции, отточенной техники. Все участники соревнований показали достойную подготовку, азарт, целеустремлённость. По итогам серии игр в двух возрастных категориях почётное третье место заняли Константин Крюков из Республики Крым и Юрий Куц из Волгоградской области, второе досталось Юрию Мазееву из Краснодарского края и Валерию Хечиеву из Калмыкии, а лучшими стали Николай Шкурат из Ростовской области и севастополец Виталий Соболев. В общекомандном зачёте бронзы удостоена сборная Республики Крым, серебро получили спортсмены из Республики Калмыкия, а кубок победителя завоевала команда Краснодарского края. Спортивное событие приурочили к знаменательной дате, которую наша страна отметит 30 апреля – 375-летию пожарной охраны России. Украсили мероприятие и подбодрили участников вокальные и танцевальные номера в исполнении артистов Дворца культуры рыбаков. Сотрудники органов МЧС со всего Юга России сразились в соревнованиях по настольному теннису в Севастополе В Севастополе сотрудники МЧС России из регионов Южного федерального округа нашей страны сразились за победу в соревнованиях по настольному теннису в рамках Спартакиады чрезвычайного ведомства. На старте соревнований с приветствием и напутственными словами к участникам обратился первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник Владимир Щедрин. Он пожелал игрокам успехов и напомнил, что такие состязания полезны для сотрудников МЧС, так как помогают улучшить физическую подготовку, воспитать сплочённость, командный дух и волю к победе. Мероприятие прошло на территории комплекса «Спорт для всех». За теннисными столами в спортивном противостоянии сошлись представители Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, республик Крым, Адыгея и Калмыкия, а также Севастополя. Всего 8 команд по 2 игрока в каждой. Настольный теннис только на первый взгляд кажется простой игрой. На практике же этот вид спорта требует незаурядной ловкости, высокой концентрации внимания, мгновенной реакции, отточенной техники. Все участники соревнований показали достойную подготовку, азарт, целеустремлённость. По итогам серии игр в двух возрастных категориях почётное третье место заняли Константин Крюков из Республики Крым и Юрий Куц из Волгоградской области, второе досталось Юрию Мазееву из Краснодарского края и Валерию Хечиеву из Калмыкии, а лучшими стали Николай Шкурат из Ростовской области и севастополец Виталий Соболев. В общекомандном зачёте бронзы удостоена сборная Республики Крым, серебро получили спортсмены из Республики Калмыкия, а кубок победителя завоевала команда Краснодарского края. Спортивное событие приурочили к знаменательной дате, которую наша страна отметит 30 апреля – 375-летию пожарной охраны России. Украсили мероприятие и подбодрили участников вокальные и танцевальные номера в исполнении артистов Дворца культуры рыбаков.

Настольный теннис только на первый взгляд кажется простой игрой. На практике же этот вид спорта требует незаурядной ловкости, высокой концентрации внимания, мгновенной реакции, отточенной техники. Все участники соревнований показали достойную подготовку, азарт, целеустремлённость.

Узнайте больше:  "Мы вернулись в Россию": в Севастополе завершилась региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи

По итогам серии игр в двух возрастных категориях почётное третье место заняли Константин Крюков из Республики Крым и Юрий Куц из Волгоградской области, второе досталось Юрию Мазееву из Краснодарского края и Валерию Хечиеву из Калмыкии, а лучшими стали Николай Шкурат из Ростовской области и севастополец Виталий Соболев. В общекомандном зачёте бронзы удостоена сборная Республики Крым, серебро получили спортсмены из Республики Калмыкия, а кубок победителя завоевала команда Краснодарского края.

Спортивное событие приурочили к знаменательной дате, которую наша страна отметит 30 апреля – 375-летию пожарной охраны России. Украсили мероприятие и подбодрили участников вокальные и танцевальные номера в исполнении артистов Дворца культуры рыбаков.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
ГУ МЧС России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.