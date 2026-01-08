В Севастополе сотрудники полиции обеспечили безопасность празднования Рождества Христова

В преддверии праздника полицейские провели комплексные обследования помещений и прилегающих территорий 22 православных храмов и церквей, где традиционно проходят торжественные богослужения. На многих объектах проводился контроль безопасности с помощью специальных устройств. В дни празднования маршруты патрулирования строили с максимальным охватом всех ключевых локаций. Особое внимание уделили обеспечению безопасности дорожного движения - экипажи Госавтоинспекции контролировали обстановку на автодорогах вблизи храмов. В рождественских богослужениях приняли участие почти пять тысяч человек, - сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Всего за время проведения праздничных мероприятий в УМВД России по г. Севастополю поступило 57 сообщений от граждан.

В сочельник произошло одно ДТП с пострадавшим 64-летним пешеходом. Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 18 нарушений ПДД РФ, в том числе выявлено 4 водителя в состоянии опьянения.

Принятыми мерами обеспечена надежная охрана общественного порядка и безопасность граждан в период проведения рождественских богослужений, нарушений не допущено.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю