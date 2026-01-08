Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Севастополе сотрудники полиции обеспечили безопасность празднования Рождества Христова
Новости Республики
В Севастополе сотрудники полиции обеспечили безопасность празднования Рождества Христова
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Севастополе сотрудники полиции обеспечили безопасность празднования Рождества Христова

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:00 08.01.2026

Общественный порядок и безопасность граждан в период проведения рождественских мероприятий обеспечивали сотрудники УМВД России по г. Севастополю во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии, а также представителями частных охранных организаций, народных дружин и казачества.

В преддверии праздника полицейские провели комплексные обследования помещений и прилегающих территорий 22 православных храмов и церквей, где традиционно проходят торжественные богослужения. На многих объектах проводился контроль безопасности с помощью специальных устройств. В дни празднования маршруты патрулирования строили с максимальным охватом всех ключевых локаций. Особое внимание уделили обеспечению безопасности дорожного движения - экипажи Госавтоинспекции контролировали обстановку на автодорогах вблизи храмов. В рождественских богослужениях приняли участие почти пять тысяч человек, - сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Всего за время проведения праздничных мероприятий в УМВД России по г. Севастополю поступило 57 сообщений от граждан.

В сочельник произошло одно ДТП с пострадавшим 64-летним пешеходом. Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 18 нарушений ПДД РФ, в том числе выявлено 4 водителя в состоянии опьянения.

Принятыми мерами обеспечена надежная охрана общественного порядка и безопасность граждан в период проведения рождественских богослужений, нарушений не допущено.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.