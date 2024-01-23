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В Севастополе сотрудники полиции проводят с трудовыми коллективами профбеседы по противодействию мошенничеству

В Севастополе сотрудники полиции проводят с трудовыми коллективами профбеседы по противодействию мошенничеству

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:54 23.01.2024

Противодействие дистанционному мошенничеству остаётся одной из главных задач полиции Севастополя. Большую роль в этом направлении играет информирование и профилактическая работа с населением, в том числе с трудовыми коллективами.

Очередная встреча стражей порядка с жителями города прошла в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени А.В. Луначарского. В мероприятии приняли участие заместитель начальника ОМВД России по Ленинскому району подполковник полиции Максим Блумбах, участковые уполномоченные полиции, руководство и коллектив драматического театра.

В своём выступлении заместитель начальника ОМВД рассказал о наиболее распространённых схемах дистанционного мошенничества: хищение денег под предлогом защиты банковского счёта, «Ваш родственник стал виновником ДТП», займ от имени знакомого, перечисление денег лжеброкерам и хищения при осуществлении онлайн-покупок.

Тот, кто обманом похищает деньги у наших граждан, не только использует поддельные аккаунты и подложные номера, он зачастую находится даже не в нашей стране. Это очень циничные люди, которые не гнушаются забрать последние деньги у 90-летней бабушки, — цитирует пресс-служба УМВД России в Севастополе Максима Блумбах.

Спикер обратил внимание, что жертвой дистанционных мошенников может стать любой человек, независимо от его возраста или рода деятельности, ведь преступники изобретают новые схемы обмана и совершенствуют старые.

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Подполковник полиции призвал коллектив театра быть бдительными, а в случае поступления звонков от неизвестных, которые сообщают о каких-либо проблемах финансового характера или о родственниках, попавших в беду, помнить – это звонят мошенники.

В завершение встречи присутствующие поблагодарили полицейских за информативное мероприятие и задали интересующие вопросы по теме профилактики мошенничества.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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