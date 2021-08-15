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«Верево Сити»
В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже вещей у квартиранта
Фото: МВД

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже вещей у квартиранта

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:21 15.08.2021

В Севастополе туриста обокрал сын хозяина арендуемого жилья.

Установлено, что 29-летний сын арендодателя через окно на общем балконе в отсутствие квартиранта тайком проник в его комнату, где похитил электроинструменты, бытовую технику и ювелирное изделие на общую сумму 50 тысяч рублей. Похищенное имущество злоумышленник сбыл в комиссионные магазины, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого… в Краснодаре. Как оказалось, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до 6 лет лишения свободы.

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже вещей у квартиранта

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