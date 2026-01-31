Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе создали новую газодымозащитную службу: теперь пожарные могут работать даже в непригодной для дыхания среде
Новости Республики
В Севастополе создали новую газодымозащитную службу: теперь пожарные могут работать даже в непригодной для дыхания среде
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе создали новую газодымозащитную службу: теперь пожарные могут работать даже в непригодной для дыхания среде

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:06 31.01.2026

В конце 2025 года на базе 12-й пожарно-спасательной части в селе Терновка была создана газодымозащитная служба (ГДЗС), что позволило сотрудникам Спасательной службы Севастополя впервые в истории подразделения входить в зоны с плотным задымлением и тушить пожары в условиях, непригодных для дыхания. Уже в январе 2026 года звено ГДЗС успешно было применено в реальных условиях.

В рамках учебно-тренировочного занятия личный состав отработал действия по спасению пострадавших и ликвидации пожара в производственном помещении. По легенде, возгорание распространилось по горючим конструкциям, помещение наполнилось токсичным дымом, а внутри остались два пострадавших. Шесть человек из 12-й пожарно-спасательной части оперативно прибыли на место, провели боевое развертывание, оценили обстановку и спасли условных пострадавших, передав их скорой помощи.

Такие тренировки проводятся регулярно — порядка двух раз в месяц. Результаты сегодняшних учений оцениваю положительно: личный состав справился со всеми задачами, — рассказал заместитель начальника пожарно-спасательного отряда Спасательной службы Севастополя Дмитрий Шилов.

Создание ГДЗС стало возможным благодаря серьезному обновлению материально-технической базы. Теперь в распоряжении пожарных — современные аппараты на сжатом воздухе, компрессоры для их заправки, специализированный пост обслуживания и обученный персонал. В каждой смене караула в Терновке дежурят до пяти газодымозащитников, готовых прибыть в любую точку сельской зоны Севастополя в кратчайшее время.

Газодымозащитная служба — это не просто оборудование, это комплекс мероприятий: подготовка личного состава, ежедневные тренировки, прохождение теплокамеры раз в квартал, дымокамеры раз в полгода и психологической полосы подготовки пожарного раз в год. Только так можно научиться чувствовать себя уверенным в густом дыму, — пояснил начальник пожарно-спасательного отряда Спасательной службы Севастополя Богдан Храпач.

Особое внимание уделяется проверке техники. Перед каждым выходом на аппарате проводится обязательная «проверка номер один» с использованием прибора СКАТ-1, чтобы убедиться в герметичности и исправности всех систем аппарата.

Работа в аппарате — это в первую очередь безопасность для жизни самого пожарного. Поэтому каждый газодымозащитник обязан уметь правильно проверять свое снаряжение, — подчеркнул начальник караула 12-й ПСЧ Борис Крячко.

Новая ГДЗС уже доказала свою эффективность: в январские праздники 2026 года ее звено было задействовано при реальном пожаре и успешно справилось с задачей, предотвратив гибель людей и минимизировав материальный ущерб.

Узнайте больше:  В Севастополе снизились цены на молоко, свинину, курицу, свежие овощи, лук и капусту

Напомним, пожарная часть в Павловке появилась в августе 2025 года, в Терновке — в 2023. Это стало возможным благодаря реализации Правительством Севастополя планов по развитию субъектовой пожарной охраны. Теперь современные части оснащаются передовыми образцами снаряжения и оборудования, а пожарная охрана региона усилена более чем сотней специалистов.

Как отмечают сами спасатели, теперь они могут зайти в задымленные помещения и выйти оттуда живыми, спасая других. Это выводит субъективную пожарную охрану на совершенно новый уровень.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.