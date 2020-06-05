В Севастополе специалисты Налоговой службы и предприниматели обсудили вопросы получения федеральной поддержки

В Управлении ФНС России по г. Севастополю состоялась встреча с участием представителей региональных отделений деловых и общественных объединений, представляющих интересы бизнеса и предпринимательства. Основная тема совещания касалась вопросов, связанных с предоставлением мер поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В приветственном слове исполняющий обязанности руководителя УФНС России по г. Севастополю А.Н. Могила отметил, что наиболее востребованными в регионе оказались меры федеральной поддержки в виде предоставления субсидий. Он напомнил, что у бизнес – сообщества есть возможность также воспользоваться преимуществами, связанными с получением отсрочки уплаты налоговых платежей. Заместитель руководителя УФНС России по г. Севастополю С.И. Голоденко подчеркнула: несмотря на то, что срок подачи заявления на предоставление субсидии за апрель истёк 01 июня, есть возможность подачи повторного заявления тем налогоплательщикам, кто соответствует критериям получения субсидии. В случае, если были получены отказы, например, по причинам неверного указания реквизитов банковского счета, наличия недоимки, превышающей 3 тысячи рублей, сведения о погашении которой не поступили на момент подачи заявления. Кроме того, могли получить отказы и налогоплательщики, кто зарегистрировал свой бизнес в феврале и на момент рассмотрения заявления получили отказ по причине отсутствия такой категории налогоплательщиков в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, — отмечают в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие президент Союза «Севастопольская торгово-промышленная палата» Т.И. Криволуцкая, уполномоченный по защите прав предпринимателей города Севастополя Т.В. Смирнов, председатель Севастопольского профессионального союза работников и предпринимателей торговли, смежных отраслей и услуг И.В. Починская, руководители региональных отделений общероссийских общественных организаций малого и среднего предпринимательства «Опора России», «Деловая Россия», РСПП (И.В. Пестерников, Е.В. Васильченко, В.И. Горбатов, П.В. Лебедев).

В ходе конструктивного диалога представители делового сообщества озвучили наиболее актуальные вопросы, волнующие предпринимателей и предложили пути их решения, — подвели итоги встречи специалисты Налоговой службы Севастополя.

С более подробной информацией об условиях предоставления субсидий и отсрочки (рассрочки) в соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 576, № 409 можно ознакомиться в разделе « Коронавирус: меры поддержки бизнеса » на официальном сайте ФНС России.

Источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе