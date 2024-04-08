В Севастополе специалист-эксперт ОМВД на фиктивный учёт по месту пребывания поставила более 100 иностранцев

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции ОМВД России по Нахимовскому району.
Она обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). По версии следствия, в апреле – сентябре 2022 года, злоупотребляя своим должностными полномочиями, сотрудница отдела по вопросам миграции незаконно осуществила постановку на учет по месту пребывания в Российской Федерации 111 граждан государств Средней Азии в отсутствие необходимых документов в нежилом помещении, где фактически они не могли проживать, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки во взаимодействии с УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Расследование проведено ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.
Незаконно поставленные на миграционный учет лица в дальнейшем покинули территорию России.
В настоящее время прокуратура города направила уголовное дело в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.
источник: прокуратура Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: прокуратура Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: прокуратура Севастополя