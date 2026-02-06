В Севастополе специалисты спасслужбы отрабатывают сложнейшие сценарии эвакуации пострадавших

Спасатели Севастополя провели плановые учения — отработку эвакуации пострадавшего с труднодоступного скалистого участка берега. Такие тренировки проходят регулярно и не случайно: более 150 километров береговой линии региона — это зона повышенного риска, где каждый год фиксируются случаи падений туристов со скал, часто с тяжелыми последствиями.

По легенде учений, на необорудованном участке побережья при сильном волнении моря находится человек без сознания. Подойти к нему на катере невозможно — слишком мелко и опасно. Спасатели выдвигаются к месту происшествия на дежурном катере, а затем пересаживаются в надувную лодку, чтобы добраться до берега. Там они осматривают пострадавшего, фиксируют его на щите, осторожно транспортируют на плавсредство и возвращают к основному судну, где уже оказывают первую помощь. При отработке реального вызова весь процесс проходит под постоянным контролем оперативного дежурного Спасательной службы, который координирует взаимодействие со скорой помощью и другими службами.

Но за каждым таким учением стоит не только отточенная техника и слаженность команды, но и личные истории — как, например, история Александра Вовка, спасателя, который три года шел к своей мечте.

Мне всегда нравилась специфика этой работы — помогать людям. Когда я узнал, что в Севастополе есть своя Спасательная служба, сразу захотел туда попасть. Однако вакансий не было и я ждал почти три года. Были моменты, когда хотелось все бросить и выбрать другое направление в жизни. Но потом читал в интернете, как спасатели приходят на помощь людям в горах и на воде — и внутри снова загорался огонь. Я понимал: это мое, — рассказал спасатель Спасательной службы Севастополя Александр Вовк.

Сегодня Александр — полноценный член поисково-спасательного подразделения, участвует в реальных операциях и уже имеет за плечами десятки выездов, в том числе в горы и на воду. Его пример вдохновляет и коллег.

Мы отрабатываем действия до автоматизма, чтобы в реальной ЧС действовать уверенно. Для опытных спасателей — это напоминание, а для молодых — закрепление знаний на практике, — поясняет заместитель начальника поисково-спасательного отряда по поисково-спасательной работе Сергей Мочков.

На учениях молодые спасатели, включая Александра, показали высокий уровень подготовки.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя