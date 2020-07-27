В Севастополе стартовал Фестиваль по пляжному футболу «Кубок Губернатора города Севастополя»

Торжественное открытие Фестиваля по пляжному футболу «Кубок Губернатора города Севастополя» состоялось в минувшие выходные.
В турнире принимают участие три женские команды и 12 мужских. Играть будут каждую субботу и воскресенье. Обладатели Кубка этого года станут известны после полуфинальной и финальной встреч 30 августа, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Напомним, впервые Кубок Губернатора Севастополя по пляжному футболу был организован в прошлом году.
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