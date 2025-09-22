В Севастополе стартовал муниципальный этап фестиваля «Севэтнофест»

В Севастополе начался муниципальный этап ежегодного фестиваля национальных культур «Севэтнофест». Впервые мероприятия прошли в отдаленных районах города — Каче и Инкермане.

Гостям праздника была представлена выездная фотовыставка, посвященная защитникам Севастополя. Экспозиция отразила вклад представителей различных народов в историческое и культурное наследие города и его героическую славу.

Для детей были организованы мастер-классы по росписи пряников и аквагриму. Юных участников также ждали анимационная программа, русские народные игры и сладкие угощения. Севастопольское общество русской культуры подготовило концерт для гостей праздника.

Мы рады продолжать развитие фестиваля, стремясь объединить людей всех возрастов, особенно молодежь, и популяризировать семейный формат мероприятий. В этом году мы впервые посетили муниципалитеты Качу и Инкерман. Жители сел проявляют большой интерес к таким событиям. Фестиваль для них — это возможность для общения, культурного обмена и активного досуга. Мы безусловно будем развивать идеи проведения муниципальных этапов «Севэтнофеста». Это только начало нашего пути к созданию яркой культурной среды города, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела департамента внутренней политики Владимира Колесникова.

Положительными впечатлениями поделилась жительница Инкермана Елена Ковалева, посетившая праздник с детьми:

Я пришла с двумя детьми: один школьник, второй ходит в детский сад. Обоим было интересно и познавательно. Спасибо большое, что проводите такие мероприятия и даете возможность их посетить. Они сплачивают детей и взрослых, очень интересно и полезно».

Фестиваль «Севэтнофест» продолжит работу по объединению жителей города и сохранению уникального культурного наследия народов Севастополя. Завершится он 28 сентября мероприятием в эко-парке «Лукоморье».

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам национальностей, департамент внутренней политики и Севастопольский городской национально-культурный центр.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя