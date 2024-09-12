В Севастополе стартовал первый этап конкурса «Молодой организатор здравоохранения им. Б.Г. Докшицкого»

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Конкурс проводится уже четвёртый раз. Он призван найти новые решения актуальных вопросов в области охраны здоровья, помочь в формировании кадрового резерва, создать условия для развития профессиональных навыков медработников, повысить качество медицинской помощи в городе Севастополе, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Виталия Денисова.

До 30 сентября в Севастополе идёт приём материалов от участников на конкурс «Молодой организатор здравоохранения им. Б.Г. Докшицкого». Конкурс проводится в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения кадрами» национального проекта «Здравоохранение». Инициатором мероприятия выступил директор департамента здравоохранения, кандидат медицинских наук Виталий Денисов.

К участию приглашены все желающие: работники государственного здравоохранения и сотрудники частных медицинских учреждений.

Проектные работы принимаются на почту sevzdrav@sev.gov.ru, в теме необходимо указать «Конкурс». С 1 октября работы будут переданы рецензентам из числа конкурсного жюри, рассмотрены, члены жюри отберут лучшие для презентации в третьем этапе – финале конкурса. Итоги конкурса будут подведены в ноябре.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя