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В Севастополе стартовал первый этап конкурса «Молодой организатор здравоохранения им. Б.Г. Докшицкого»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе стартовал первый этап конкурса «Молодой организатор здравоохранения им. Б.Г. Докшицкого»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:17 12.09.2024

До 30 сентября в Севастополе идёт приём материалов от участников на конкурс «Молодой организатор здравоохранения им. Б.Г. Докшицкого». Конкурс проводится в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения кадрами» национального проекта «Здравоохранение». Инициатором мероприятия выступил директор департамента здравоохранения, кандидат медицинских наук Виталий Денисов.

Конкурс проводится уже четвёртый раз. Он призван найти новые решения актуальных вопросов в области охраны здоровья, помочь в формировании кадрового резерва, создать условия для развития профессиональных навыков медработников, повысить качество медицинской помощи в городе Севастополе, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Виталия Денисова.

Темы работ:

  • «Формирование мотивации повышения эффективности труда медицинского персонала»;
  • «Профессиональное выгорание, как предиктор медицинских ошибок»;
  • «Принципы построения современного многопрофильного госпиталя»;
  • «Искусственный интеллект в сфере здравоохранения: к чему приведёт цифровизация».
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К участию приглашены все желающие: работники государственного здравоохранения и сотрудники частных медицинских учреждений.

Проектные работы принимаются на почту sevzdrav@sev.gov.ru, в теме необходимо указать «Конкурс». С 1 октября работы будут переданы рецензентам из числа конкурсного жюри, рассмотрены, члены жюри отберут лучшие для презентации в третьем этапе – финале конкурса. Итоги конкурса будут подведены в ноябре.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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