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В Севастополе стартует IV Фестиваль короткометражного кино и видеороликов «Камера! Мотор!»

В Севастополе стартует IV Фестиваль короткометражного кино и видеороликов «Камера! Мотор!»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:03 17.05.2021

В Севастополе 20 мая в 16:00 в кинотеатре Москва состоится IV Фестиваль короткометражного кино и видеороликов «Камера! Мотор!», где на суд профессионального жюри, в состав которого войдут режиссеры, сценаристы и актеры города, будут представлены более 20 любительских киноработ.

Конкурсный отбор пройдет в следующих номинациях: «Лучший короткометражный фильм», «Лучший музыкальный клип» и «Лучший социальный видеоролик». В каждой номинации будет определен «Лучший актер», «Лучшая операторская работа и монтаж», а также «Лучший сценарий». Кинофестиваль станет платформой для создания молодежью Севастополя авторских видеоработ, а также позволит ребятам обменяться опытом и раскрыть режиссерские, актерские и творческие способности в киноиндустрии, — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Организаторы мероприятия: Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя» и Севастопольское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Дата, время и место: 20 мая в 16:00, Кинотеатр «Москва», проспект Генерала Острякова.

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»

В Севастополе стартует IV Фестиваль короткометражного кино и видеороликов «Камера! Мотор!»

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