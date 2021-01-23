В Севастополе стартует капитальный ремонт улицы Суворова. Общественники, говорят, будут наблюдать

Все работы, которые будут проходить в рамках капитального ремонта улицы Суворова, будут проходить при наблюдении общественности. Для этого создана рабочая группа, в которую помимо представителей Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и подрядной организации ООО «Крымстроймост» вошли депутат Законодательного Собрания Севастополя Татьяна Щербакова, глава Ленинского муниципального округа Максим Мишин, а также заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Степан Самошин.

Рабочая группа будет проводить регулярный контроль работ, в том числе с выездами на объект капитального ремонта. Все вопросы, возникающие при осуществлении работ, будут решаться в сотрудничестве с членами рабочей группы. В ближайшее время на улице Суворова появится информационный щит с номерами телефонов ответственных лиц подрядной организации ООО «Крымстроймост» и будут выставлены все необходимые временные дорожные знаки на период работ, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В первую очередь работы начнутся на участке от улицы Воронина до улицы Людмилы Павличенко. Для выполнения работ, на данном участке в два этапа будут ограничивать движение транспорта.

На первом этапе проезд будет запрещен от улицы Воронина до улицы Марата. Актуальная информация о времени и сроках перекрытия будет размещена на официальном сайте Правительства Севастополя и в социальных сетях Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Департамент транспорта просит жителей учитывать информацию об ограничении движения при планировании своего маршрута, — подчёркивают специалисты.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя