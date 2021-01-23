Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе стартует капитальный ремонт улицы Суворова. Общественники, говорят, будут наблюдать

crimeapress_news

реклама в крыму
В Севастополе стартует капитальный ремонт улицы Суворова. Общественники, говорят, будут наблюдать

В Севастополе стартует капитальный ремонт улицы Суворова. Общественники, говорят, будут наблюдать

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:38 23.01.2021

Все работы, которые будут проходить в рамках капитального ремонта улицы Суворова, будут проходить при наблюдении общественности.  Для этого создана рабочая группа, в которую помимо представителей Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и подрядной организации ООО «Крымстроймост» вошли депутат Законодательного Собрания Севастополя Татьяна Щербакова, глава Ленинского муниципального округа Максим Мишин, а также заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Степан Самошин.

Рабочая группа будет проводить регулярный контроль работ, в том числе с выездами на объект капитального ремонта.  Все вопросы, возникающие при осуществлении работ, будут решаться в сотрудничестве с членами рабочей группы. В ближайшее время на улице Суворова появится информационный щит с номерами телефонов ответственных лиц подрядной организации ООО «Крымстроймост» и будут выставлены все необходимые временные дорожные знаки на период работ, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В первую очередь работы начнутся на участке от улицы Воронина до улицы Людмилы Павличенко. Для выполнения работ, на данном участке в два этапа будут ограничивать движение транспорта.

В Севастополе стартует капитальный ремонт улицы Суворова. Общественники, говорят, будут наблюдать В Севастополе стартует капитальный ремонт улицы Суворова. Общественники, говорят, будут наблюдать В Севастополе стартует капитальный ремонт улицы Суворова. Общественники, говорят, будут наблюдать

На первом этапе проезд будет запрещен от улицы Воронина до улицы Марата. Актуальная информация о времени и сроках перекрытия будет размещена на официальном сайте Правительства Севастополя и в социальных сетях Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.  Департамент транспорта просит  жителей учитывать информацию об ограничении движения при планировании своего маршрута, — подчёркивают специалисты.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе стартует капитальный ремонт улицы Суворова. Общественники, говорят, будут наблюдать

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.