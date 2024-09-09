В Севастополе стартуют конкурсы молодёжных проектов и предоставления грантов в форме субсидий физлицам

Сроки проведения конкурсов: с 15 сентября 2024 года по 15 декабря 2024 года. Заявки на участие в конкурсах принимаются с 15 сентября по 15 октября 2024 года.

Управление по делам молодежи города Севастополя объявляет о проведении в 2024 году конкурсов молодежных проектов города Севастополя и предоставления грантов в форме субсидий физическим лицам (далее – конкурсы). Конкурсы проводятся в соответствии с постановлением Правительства города Севастополя от 05.09.2024 № 408-ПП «Об утверждении Порядка проведения конкурсов молодежных проектов города Севастополя и предоставления грантов в форме субсидий физическим лицам по результатам их проведения» (далее – Порядок ).

Конкурс добровольческих (волонтерских) молодежных проектов города Севастополя с номинациями:

а) «Рождены помогать» – проекты в сфере социального добровольчества (волонтерства), направленные на оказание помощи незащищенным слоям населения (людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым одиноким людям, людям, находящимся в социально опасном положении), а также деятельность, направленная на заботу о животных;

б) «За ЗОЖ» – проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни среди населения, подготовку волонтеров для работы на спортивных и физкультурных мероприятиях, профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи;

в) «Экодвиж» – проекты, направленные на организацию комфортной городской среды, помощь в благоустройстве и сохранение экологии, а также популяризацию разумного потребления;

г) «Вдохновлены искусством» – проекты культурной направленности, проводимые в театрах, музеях, библиотеках и прочих учреждениях, направленные на сохранение и продвижение культурного достояния;

д) «Голос добра» – проекты в области популяризации позитивного контента, создания новых медиа или новых проектов внутри действующих медиа, а также образовательные медиапроекты по разным направлениям, в том числе безопасному поведению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

е) «Потомки героев» – проекты в сфере сохранения исторической памяти, заботы о ветеранах, развития гражданского участия и патриотизма;

ж) «Вместе оберегаем» – проекты в сфере здравоохранения, призванные повысить качество медицинской помощи на всех ее этапах; проекты в области медицинского сопровождения массовых и спортивных мероприятий, донорства и санитарно-профилактической работы;

з) «Смелое сердце» – проекты, направленные на защиту населения от чрезвычайных ситуаций, содействие службам экстренного реагирования в профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленные на поиск людей, направленные на популяризацию культуры безопасности среди населения;

Конкурс социальных молодежных проектов города Севастополя с номинациями:

а) «Я профессионал» – проекты, направленные на организацию занятости молодежи, в том числе самозанятости, профориентацию и профессиональное самоопределение, построение карьерной траектории, развитие молодежного предпринимательства;

б) «Я горжусь» – проекты, направленные на сохранение исторической правды, популяризацию исторического прошлого, а также содействие развитию гражданской идентичности;

в) «Точки активности» – проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни и спорта, профилактику деструктивных явлений в молодежной среде;

г) «Я создаю» – проекты, направленные на вовлечение молодежи в занятия творческой деятельностью, поддержку и популяризацию различных направлений искусства, развитие культурно-образовательной среды;

д) «Точки доступа» – проекты, направленные на развитие молодежных медиа, в том числе создание профильных молодежных сообществ;

е) «Я защищаю» – проекты, направленные на оказание помощи молодежи и молодым семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде;

ж) «Точки притяжения» – проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и развитие молодежного международного и межрегионального сотрудничества в различных сферах деятельности;

з) «Точки развития» – проекты, направленные на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий, популяризацию научных достижений и развитие неформального образования.

Организатор конкурсов и главный распорядитель средств бюджета города Севастополя, осуществляющий предоставление грантов по итогам проведения конкурсов – Управление по делам молодежи города Севастополя (далее – Главный распорядитель).

Место нахождения: г. Севастополь, ул. Героев Сталинграда, д. 64, каб. 502.

Почтовый адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Ленина, д. 2.

Официальный адрес электронной почты: ums@sev.gov.ru.

Официальный сайт, на котором размещается информация о проведении конкурсов: https://um.sev.gov.ru.

Грант предоставляется в целях оказания поддержки молодежи в реализации проектов, способствующих достижению показателей мероприятия (результата) № 1 «Мероприятия, направленные на реализацию молодежной политики города Севастополя» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной молодежной политики» государственной программы города Севастополя «Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 29.12.2021 № 724-ПП.

Результатом предоставления гранта является оказание финансовой поддержки гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно для реализации проектов в сфере молодежной политики и добровольчества (волонтерства) на территории города Севастополя. Характеристиками результата предоставления гранта являются:

— количество мероприятий, проведенных в рамках проекта;

— количество участников мероприятий в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в рамках реализации проекта;

— количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также сети Интернет;

— количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в сети Интернет.

Размеры грантов 100 тыс. руб., 150 тыс. руб., 200 тыс. руб.

Участник конкурса – физическое лицо, гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, постоянно или временно проживающий на территории города Севастополя.

Участник конкурса на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, должен соответствовать требованиям:

— не находится в перечне физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

— не находится в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;

— не получает средств из бюджета города Севастополя на основании иных нормативных правовых актов города Севастополя на цели, установленные пунктом 1.2 Порядка;

— не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2024 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

— у участника конкурса на едином налоговом счете отсутствует или не превышает размер, определенный пунктом 3 статьи 47 Налогового кодекса Российской Федерации, задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

— у участника конкурса отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Севастополя иных субсидий бюджетных инвестиций, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городом Севастополем в соответствии с иными правовыми актами города Севастополя;

— отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Участник конкурса в рамках подачи заявки представляет Главному распорядителю следующие документы (пример в Приложении):

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую в том числе согласие на публикацию (размещение) в сети Интернет информации об участнике конкурса, о подаваемой участником конкурса заявочной документации, иной информации об участнике конкурса, связанной с конкурсом, а также согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 1 к Порядку;

2) описание проекта по форме согласно приложению № 2 к Порядку;

3) копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;

4) копию документа, подтверждающего регистрацию в городе Севастополе. В случае отсутствия регистрации по месту жительства в качестве документов, подтверждающих проживание в городе Севастополе, предоставляются: свидетельство о регистрации по месту пребывания в городе Севастополе; договор найма жилого помещения; документ, подтверждающий право собственности гражданина на жилое помещение; судебное решение; иной документ, выданный компетентным органом, содержащий сведения о проживании в городе Севастополе;

5) оригинал справки с печатью банка, содержащей сведения о банковском счете участника конкурса для перечисления гранта и подтверждающей регистрацию счета на имя участника конкурса;

6) сведения о страховом номере индивидуального лицевого свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) или копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета;

7) копию документа о смене фамилии (имени, отчества (в случае смены Ф. И. О.);

8) сведения об идентификационном номере налогоплательщика;

9) документ, подписанный участником конкурса, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Севастополя иных субсидий бюджетных инвестиций, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам в соответствии с иными правовыми актами города Севастополя;

10) документ, подписанный участником конкурса, подтверждающий, что участник конкурса не получает средств из бюджета города Севастополя на основании иных нормативно-правовых актов города Севастополя на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

11) документ, подписанный участником конкурса, подтверждающий, что участник конкурса не состоит в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

12) документ, подписанный участником конкурса, подтверждающий, что участник конкурса не состоит в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;

13) документ, подписанный участником конкурса, подтверждающий, что участник конкурса не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» от 14.07.2024 № 255-ФЗ;

14) подписанное участником конкурса информационное письмо об отсутствии или непревышении на едином налоговом счете размера, определенного пунктом 3 статьи 47 Налогового кодекса Российской Федерации, задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

15) подписанное участником конкурса информационное письмо об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Участник конкурса в возрасте от 14 до 17 лет включительно также предоставляет письменное согласие законных представителей – родителей, усыновителей или попечителей на участие в конкурсе.

По желанию участника конкурса могут быть представлены дополнительные материалы (рекомендательные, гарантийные письма организации, дипломы, буклеты и др.).

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 2.2 Порядка, несут физические лица – участники конкурса. Ненадлежащее оформление документов, в том числе несоблюдение порядка заверения документов, является основанием для возвращения заявки на доработку.

Участники конкурса предоставляют заявку, а также иные документы согласно перечню, указанному в пункте 2.2 Порядка, на бумажном носителе в запечатанном конверте в Управление по делам молодежи города Севастополя, а также направляют электронную заявку посредством Федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодежь России» (https://myrosmol.ru/) в сети Интернет (далее – ФГАИС «Молодежь России»).

Для подачи электронной заявки на участие в конкурсе через ФГАИС «Молодежь России» необходимо:

— пройти регистрацию в ФГАИС «Молодежь России» с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

— подать заявку на участие в конкурсе согласно приложению № 1 к Порядку в разделе «Мероприятия» и прикрепить к ней описание проекта согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и иные документы, указанные в пункте 2.2 Порядка, в формате PDF (Portable Documet Format).

Один участник конкурса вправе представить не более одной заявки на участие в конкурсе по одной из номинаций, указанных в пункте 1.1 Порядка.

Участник конкурса вправе отозвать заявку. В случае отзыва заявки участник конкурса до истечения срока подачи заявок письменно уведомляет Главного распорядителя о решении отозвать заявку, а также аннулирует заявку в ФГАИС «Молодежь России» в разделе «Мероприятия». В случае отзыва заявки после окончания срока подачи (приема) заявок отзыв заявки производится путем направления официального обращения с соответствующей просьбой в адрес Главного распорядителя.

В иных случаях после проведения конкурса заявки участникам конкурса не возвращаются.

В течение 10 рабочих дней с даты окончания подачи (приема) заявок, указанной в объявлении о проведении конкурса (далее – дата окончания приема), Главный распорядитель проводит проверку заявок, для чего собирает комиссию в составе не менее пяти человек и утверждает ее приказом.

Комиссия рассматривает и оценивает заявки на комплектность и соответствие требованиям, установленным в объявлении о проведении конкурса и пункте 2.2 Порядка, а также проверяет заявки на соответствие участника конкурса критериям отбора, полноту и достоверность представляемой информации, в том числе с использованием системы межведомственного взаимодействия.

В случае наличия замечаний к представленным заявкам Главный распорядитель официальным письмом уведомляет участника конкурса о выявленных замечаниях в течение 14 рабочих дней с даты окончания приема заявок.

Участник конкурса вправе устранить выявленные замечания в заявке, а также представить недостающие документы официальным письмом Главному распорядителю с описью приложенных документов в течение двух рабочих дней с даты уведомления о выявленных Главным распорядителем замечаниях в представленной заявке.

Основания для отклонения заявки участника конкурса на стадии рассмотрения и оценки заявок Главным распорядителем:

— несоответствие участника конкурса требованиям, указанным в пункте 2.1 Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) в составе заявки документов, указанных в пункте 2.2 Порядка;

— несоответствие заявки номинациям конкурса, установленным в пункте 1.1 Порядка;

— недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса в целях подтверждения соответствия требованиям настоящего Порядка, в том числе информации о месте нахождения и адресе участника конкурса;

— несоответствие представленных заявки и документов требованиям, установленным в пункте 2.2 Порядка;

— подача заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявки;

— подача заявки только на бумажном носителе или только посредством ФГАИС «Молодежь России».

Получить разъяснение положений настоящего Объявления, а также по другим вопросам, относящимся к конкурсам, можно с 05 сентября по 15 октября 2024 года по адресу: г. Севастополь, ул. Героев Сталинграда, д. 64, каб. 502, адрес электронной почты t.isaeva@gs.sev.gov.ru, либо по адресу: г. Севастополь, ул. Корчагина, 30 в рабочие дни 9.00-13.00 14.00-18.00.

Главный распорядитель не позднее 19 ноября 2024 года со дня принятия решения конкурсной комиссией об определении победителей конкурса и принятия решения о предоставлении грантов победителям конкурса направляет победителю конкурса официальным письмом проект соглашения, который победитель в течение семи дней со дня получения подписывает в двух экземплярах и возвращает Главному распорядителю для подписания и перечисления средств гранта.

Соглашение между Главным распорядителем и физическим лицом в возрасте от 14 до 17 лет включительно заключается с согласия законных представителей физического лица – родителей, усыновителей или попечителей.

Победитель конкурса признается уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении гранта в случае отказа физического лица от заключения соглашения о предоставлении гранта и (или) неподписания физическим лицом соглашения о предоставлении гранта в течение семи рабочих дней со дня получения официального приглашения для подписания соглашения.

Главный распорядитель не позднее 5 ноября 2024 года со дня принятия решения конкурсной комиссией об определении победителей конкурса и принятия решения о предоставлении грантов победителям конкурса размещает на едином портале, а также в своих официальных ресурсах в сети Интернет информацию о результатах конкурсного отбора, включая информацию о победителях конкурсного отбора и размерах предоставляемых грантов, информацию об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, последовательности оценки заявок.

Приложение к Объявлению о проведении в 2024 году конкурсов молодежных проектов города Севастополя и предоставления грантов в форме субсидий физическим лицам по результатам их проведения



источник: пресс-служба Правительства Севастополя