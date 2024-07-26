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В Севастополе стажёрка похитила деньги прямо из кассы магазина, где проходила стажировка

В Севастополе стажёрка похитила деньги прямо из кассы магазина, где проходила стажировка

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:08 26.07.2024

Первый день стажировки на должность продавца закончился уголовной ответственностью для местной жительницы.

В ОМВД России по Гагаринскому району обратился представитель торгового центра с заявлением о том, что неустановленное лицо в одной из торговых точек похитило денежные средства из кассы в размере пяти тысяч рублей. В результате проведенных мероприятий участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемую. Ею оказалась 22-летняя стажерка торговой точки.  Полицейские установили, что девушка, желая трудоустроиться на должность продавца, вышла на первый день стажировки. Обратив внимание, что её коллега отвлеклась, она достала из кассы пять тысяч рублей и сославшись на плохое самочувствие, покинула место работы. Свою вину подозреваемая признала и возместила причиненный ущерб, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ей грозит до двух лет лишения свободы.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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