В Севастополе строитель забрал телефон начальника — из-за заминки в оплате труда. Будут теперь бесплатные работы

Установлено, что 44-летний бригадир предложил своему ранее судимому знакомому работу на стройке, на что он с удовольствием согласился. Спустя месяц, когда новоиспеченный работник должен был получить материальное вознаграждение за свой труд, деньги на счет ему так и не поступили, тогда мужчина пошел к начальству выяснять причину. Уговоры приятеля о том, что произошла небольшая заминка и вскоре зарплата обязательно зачислится, не устроили злоумышленника и он решил действовать радикально. Строитель забрал мобильный телефон начальника стоимостью 7 тысяч рублей и сообщил, что вернет его только после получения зарплаты. Потерпевший обратился в полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Ленинскому району оперативно задержал подозреваемого, а также изъял у него мобильный телефон, который тот забрал у приятеля-бригадира.

Теперь в отношении строителя отделом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ «Самоуправство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю