В Севастополе строительство выпуска КОС «Южные» находится на заключительном этапе строительства

В Голубой бухте затопили последнюю плеть глубоководного выпуска, входящего в состав КОС «Южные». Глубоководный выпуск — это труба диаметром в полтора метра и суммарной протяженностью 1780 метров. На сегодня это первый в России такой протяженный и технологически сложный выпуск.

Последнюю часть трубы транспортировали в Голубую бухту для соединения с ранее погруженной плетью, в настоящее время идут монтажные работы под водой. Запуск глубоководного выпуска запланирован на середину ноября, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Это завершающий этап для того, чтобы глубоководный выпуск начал функционировать в полном объеме. Мы планируем, что он заработает уже к середине ноября. Работа на объекте выстроена таким образом, что КОС «Южные» будут запускаться поэтапно. Запуск глубоководного выпуска позволит нам добиться улучшения качества очистки сточных вод еще до окончания всех работ. Мы планируем, что уже до конца этого года выброс очищенных вод будет на нормативном расстоянии от берега, что существенно улучшит экологию бухты, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Создание глубоководного выпуска — кропотливый и технологически сложный процесс. Процесс погружения плети обеспечивали 12 понтонных платформ, 11 единиц флота, 43 человека работали на поверхности и еще 17 водолазов — на глубине.

Идет финальная стадия устройства глубоководного выпуска. Мы стыкуем вторую часть трубы длиной 996 метров с первой частью, затопленной ранее в Голубой бухте. В дальнейшем поступающие из города сточные воды будут очищаться на КОС, затем по коллектору через береговую камеру и глубоководный выпуск будет происходить выброс в море. На его конце на глубине 70 метров будет находиться рассеивающий оголовок, который будет рассеивать очищенные стоки в море. Такая технология и удаленность от берега полностью исключает причинение вреда экологи, — сообщил генеральный директор компании «Трансстройиндустрия» Антон Макуховский.

Напомним, проект КОС «Южные» предусматривает строительство очистных сооружений производительностью 130 тысяч кубометров в сутки (с возможностью увеличения до 160 тысяч), глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки КОС до уреза воды. Проект исключает строительство второго этапа канализационных очистных сооружений в Балаклаве — стоки из Балаклавы напрямую будут уходить по проектируемому сейчас новому коллектору на очистку на КОС «Южные».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя