В Севастополе строят канализационно-насосную станцию «Золотая балка»

В Балаклавском районе продолжается строительство нового канализационного коллектора, призванного кардинально улучшить экологическую и коммунальную ситуацию в городе. Проект реализуется по государственной программе развития Крыма и Севастополя, подрядчиком выступает компания «СоюзДонСтрой».

Общая строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 30%.

Как подчеркнул Арсен Петросян, начальник отдела сопровождения строительства линейных объектов ГКУ ГС «ЕДКС», после ввода коллектора в эксплуатацию все канализационные стоки будут направлены на современные очистные сооружения «Кос-Южные», что значительно улучшит экологическую ситуацию.

Общая протяжённость нового канализационного коллектора — около 15 километров. Он строится в две нитки, что обеспечит не только высокую пропускную способность, но и резервирование системы на случай увеличения нагрузки или аварийных ситуаций. Проект рассчитан на переработку до 12 500 кубометров сточных вод в сутки, с учётом перспективного развития — включая проекты по строительству яхтенной марины и яхтенной деревни.

Одной из ключевых задач при строительстве является сохранение дорожной сети, зелёных зон и виноградников. Для этого используются современные технологии:

-Горизонтально-направленное бурение завершено на большинстве участков, где необходимо пройти под дорогами, парками и коммуникациями без вскрытия поверхности;

— Метод микротоннелирования реализуется на 15 участках и позволяет прокладывать трубы на большой глубине, не нарушая верхний слой почвы и не затрагивая существующие коммуникации;

— Открытый способ прокладки используется на участках в районе 7-го километра, в том числе в стеснённых условиях Балаклавы;

Мы используем разные методы в зависимости от ландшафта и условий. Все идет параллельно для того, чтобы ускориться, — пояснил Сергей Захаров, руководитель обособленного подразделения ООО «СоюзДонСтрой» в Севастополе.

На сегодняшний день выполнены значительные объёмы работ: планировка территории строительства, переустройство электрических сетей в зоне строительства.

В активной фазе находится строительство канализационно-насосной станции «Золотая балка», монтаж оборудования на уже готовых участках, восстановление асфальтового покрытия на участках, где завершена открытая прокладка, соединение участков, проложенных методом ГНБ.

КНС «Золотая балка» станет одной из четырёх насосных станций проекта. Две реконструируемые канализационно-насосные станции №9 и №10 расположены в исторической части Балаклавы, а вновь строящиеся канализационно-насосные станции будут на ул. Крестовского и на территории «Золотой балки» в районе 11-го км.

Они будут поднимать стоки на высоту, откуда они пойдёт самотёком в центральную сеть.

На всех участках объекта задействовано 80 рабочих, 11 инженеров, более 60 единиц строительной техники.

Как отмечают представители подрядчика и заказчика, срывов сроков не планируется и строительство планируется завершить в 2026 году.

Напомним, строительство коллектора позволит избежать сброса неочищенных стоков в море и свяжет Балаклаву с КОС «Южные». На пути следования коллектора, в дальнейшем, будут развиваться новые микрорайоны, которые подключат к коллектору. Это ускорит развитие Балаклавы, а также районов комплексной застройки в Севастополе.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя