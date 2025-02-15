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Новости Республики
В Севастополе суд арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве - так закончилась попойка в СТ "Муссон"
фото: pxhere.com

В Севастополе суд арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве — так закончилась попойка в СТ «Муссон»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:04 15.02.2025

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения по уголовному делу в отношении 49-летнего севастопольца. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух лиц).

По версии следствия, вечером 12 февраля 2025 года, находясь у себя дома в садовом товариществе «Муссон», обвиняемый распивал спиртные напитки с мужчиной и женщиной из соседнего дома, и со своей сожительницей. В ходе совместно времяпрепровождения обвиняемый поссорился с гостями. Правоту он решил доказывать не словами, а физической силой. Мужчина взял кирпич и нанес им многочисленные удары по голове обоим соседям. Вследствие полученных телесных повреждений 45-летняя женщина скончалась на месте. За жизнь 36-летнего мужчины борются врачи, он госпитализирован в тяжелом состоянии, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Сотрудники Росгвардии оперативно задержали нападавшего. Расследование проводит территориальный орган следственного комитета.

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С учетом позиции прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры.

Также прокуратура района проконтролировала соблюдение прав 14-летней дочери, которая осталась у погибшей женщины. В настоящее время ребенок передан отцу.

источник: пресс-служба прокуратура Севастополя 

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