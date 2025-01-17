В Севастополе суд рассмотрит дело о хищении более 1-5 млн рублей — речь шла о строительстве многоквартирного жилья

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин – жителей Москвы и Севастополя:
Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, с 2015 года обвиняемые от имени нескольких коммерческих организаций и жилищно-строительных кооперативов незаконно привлекали денежные средства граждан под предлогом строительства жилья. Они заключали с физическими лицами предварительные договоры участия в долевом строительстве и договоры паенакопления. Обманутые потерпевшие считали, что станут собственниками квартир в районе санатория «Узбекистан» в Ялте. В действительности участки, на которых предполагалось строительство домов, частично предназначены для индивидуальной жилой застройки, возведение многоквартирного жилья на них запрещено.
С 2018 года один из обвиняемых вел эту деятельность самостоятельно. Он получил ряд займов от граждан под предлогом возведения многоквартирных жилых домов на улицах Горпищенко, Кокчетавской и Шевкопляса – Погорелова в Севастополе, а в 2021 году заключил еще один договор с пайщиком под объект в Ялте.
Выполнять взятые на себя обязательства злоумышленники не собирались. Разрешительная документация на строительство в Севастополе отсутствовала, работы не начались. Недостроенный объект в Ялте возведен с использованием декларации о начале выполнения строительных работ, которая составлена на основании поддельного документа и содержала недостоверные сведения.
Таким образом, у 55 жителей различных регионов Российской Федерации похищено свыше 105 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных подразделений полиции Севастополя. Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю.
Прокуратура направила уголовное дело в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.
источник: прокуратура Севастополя
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