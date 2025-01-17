В Севастополе суд рассмотрит дело о хищении более 1-5 млн рублей — речь шла о строительстве многоквартирного жилья

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин – жителей Москвы и Севастополя:

Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, с 2015 года обвиняемые от имени нескольких коммерческих организаций и жилищно-строительных кооперативов незаконно привлекали денежные средства граждан под предлогом строительства жилья. Они заключали с физическими лицами предварительные договоры участия в долевом строительстве и договоры паенакопления. Обманутые потерпевшие считали, что станут собственниками квартир в районе санатория «Узбекистан» в Ялте. В действительности участки, на которых предполагалось строительство домов, частично предназначены для индивидуальной жилой застройки, возведение многоквартирного жилья на них запрещено.

С 2018 года один из обвиняемых вел эту деятельность самостоятельно. Он получил ряд займов от граждан под предлогом возведения многоквартирных жилых домов на улицах Горпищенко, Кокчетавской и Шевкопляса – Погорелова в Севастополе, а в 2021 году заключил еще один договор с пайщиком под объект в Ялте.

Выполнять взятые на себя обязательства злоумышленники не собирались. Разрешительная документация на строительство в Севастополе отсутствовала, работы не начались. Недостроенный объект в Ялте возведен с использованием декларации о начале выполнения строительных работ, которая составлена на основании поддельного документа и содержала недостоверные сведения.