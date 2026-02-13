В Севастополе суд рассмотрит дело о хищении денежных средств граждан под предлогом участия в долевом строительстве жилья

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя города Сочи.

Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, мужчина совместно с двумя своими знакомыми совершил хищение денежных средств граждан, желающих приобрести жилье. Для создания видимости законности своих действий они самовольно начали возведение четырехэтажного многоквартирного дома с мансардой по адресу: ул. 2-я Равелинная, 24, и разместили в сети Интернет объявления о продаже квартир. От имени обвиняемого как физического лица либо председателя жилищно-строительного кооператива «Уютный город», а также через ООО «Уютный дом», с покупателями заключались договоры участия в долевом строительстве, паенакопления или займа.

Введенные в заблуждение потерпевшие полагали, что станут собственниками квартир в строящемся доме. В действительности соучастники не собирались выполнить взятые на себя обязательства. Земельный участок по указанному адресу предназначен для индивидуального жилищного строительства. Возведение на нем многоквартирного дома являлось заведомо незаконным. Покупатели не получили квартиры в собственность.

Таким образом, в период с ноября 2014 по декабрь 2018 года семерым потерпевшим причинен ущерб на общую сумму почти 18 млн рублей.

Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.

На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовные дела в отношении соучастников выделены в отдельное производство.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

