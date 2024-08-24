Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Севастополе суд рассмотрит дело по обвинению бывшего должностного лица налоговых органов в получении взяток
актуально в республике
В Севастополе суд рассмотрит дело по обвинению бывшего должностного лица налоговых органов в получении взяток

В Севастополе суд рассмотрит дело по обвинению бывшего должностного лица налоговых органов в получении взяток

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 17:48 24.08.2024

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 57-летней жительницы Севастополя, ранее работавшей в налоговых органах.

Она обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере). По версии следствия, женщина получала незаконные вознаграждения, занимая должность старшего государственного налогового инспектора отдела проектного управления долгом и урегулирования задолженности физических лиц УФНС России по г. Севастополю.В сентябре 2022 года и с февраля по июнь 2023 года сотрудники двух коммерческих организаций передавали ей через ее знакомую взятки за содействие в сокрытии сведений, на основании которых могла быть взыскана недоимка по налогам и сборам, и за общее покровительство. В общей сложности обвиняемая получила незаконные вознаграждения на общую сумму 69 тыс. рублей. Еще часть денежных средств, полученных от коммерческих организаций, оставила у себя посредник, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Расследование проведено Севастопольским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.

Узнайте больше:  В Евпатории раскрыли очередную «схему» с материнским капиталом. Женщины, так делать нельзя!

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением находится на рассмотрении Гагаринского районного суда г. Севастополя.

Ранее в суд были направлены уголовные дела по тем же обстоятельствам в отношении взяткодателей. Также на рассмотрении суда находится уголовное дело по обвинению посредника по статьям УК РФ о посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

Кроме того, по материалам прокуратуры фирмы, в интересах которых давались взятки, привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 1 млн рублей. В настоящее время штрафы выплачены.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Просмотры: 2 120

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: прокуратура Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
прокуратура Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.