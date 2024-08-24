В Севастополе суд рассмотрит дело по обвинению бывшего должностного лица налоговых органов в получении взяток

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 57-летней жительницы Севастополя, ранее работавшей в налоговых органах.

Она обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере). По версии следствия, женщина получала незаконные вознаграждения, занимая должность старшего государственного налогового инспектора отдела проектного управления долгом и урегулирования задолженности физических лиц УФНС России по г. Севастополю.В сентябре 2022 года и с февраля по июнь 2023 года сотрудники двух коммерческих организаций передавали ей через ее знакомую взятки за содействие в сокрытии сведений, на основании которых могла быть взыскана недоимка по налогам и сборам, и за общее покровительство. В общей сложности обвиняемая получила незаконные вознаграждения на общую сумму 69 тыс. рублей. Еще часть денежных средств, полученных от коммерческих организаций, оставила у себя посредник, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Расследование проведено Севастопольским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением находится на рассмотрении Гагаринского районного суда г. Севастополя.

Ранее в суд были направлены уголовные дела по тем же обстоятельствам в отношении взяткодателей. Также на рассмотрении суда находится уголовное дело по обвинению посредника по статьям УК РФ о посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

Кроме того, по материалам прокуратуры фирмы, в интересах которых давались взятки, привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 1 млн рублей. В настоящее время штрафы выплачены.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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