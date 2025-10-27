В Севастополе суд рассмотрит уголовное дело о незаконной организации азартных игр

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин в возрасте 26 и 28 лет.

Они обвиняются ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием сети «Интернет», организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере). По версии следствия, в период с февраля по декабрь 2024 года обвиняемые создали организованную группу для незаконного проведения азартных игр в сети Интернет. Мужчины арендовали офисное помещение на ул. Сельской в г. Севастополе, установили в нем компьютерное оборудование и привлекли в состав группы нескольких администраторов. Игорное заведение функционировало под видом курсов по трейдингу криптовалют и инвестициям. В действительности злоумышленники за денежное вознаграждение предоставляли клиентам возможность участвовать в виртуальных азартных играх. Совокупный доход от указанной преступной деятельности составил более 2,6 млн рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Работа нелегального игорного заведения пресечена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю совместно со следователями регионального подразделения СК России при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР «Сокол».

В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны, оборудование для видеонаблюдения, 18 системных блоков и мониторов.

Прокуратура района направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Гагаринский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

Материалы в отношении иных соучастников выделены в отдельное производство.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

