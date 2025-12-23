В Севастополе суд ушло уголовное дело о сбыте наркотиков и легализации преступных доходов в крупном размере

Прокуратура Гагаринского района города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней участницы организованной группы.

Она обвиняется по пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере). По версии следствия, с целью получения заработка обвиняемая вошла в состав организованной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотических средств через интернет-магазин. В период с января по октябрь 2024 года она получала от сообщников крупные партии наркотиков, фасовала их на более мелкие и размещала в тайниках на территории города для дальнейшего сбыта покупателям на интернет-площадке.

Сотрудники полиции пресекли ее преступную деятельность. В общей сложности непосредственно у обвиняемой, по месту ее проживания, из тайников и у покупателя изъято почти 440 г синтетических наркотиков. В тот же период она легализовала преступный заработок в цифровой валюте Биткоин путем ее продажи и получения на банковские счета безналичных денежных средств на общую сумму свыше 2,5 млн рублей под видом дохода от инвестиционной и брокерской деятельности, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя.