Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе теперь действуют другие подходы к определению малоимущих семей и расчёту их доходов
актуально в республике
В Севастополе теперь действуют другие подходы к определению малоимущих семей и расчёту их доходов
Иллюстрация: ВК

В Севастополе теперь действуют другие подходы к определению малоимущих семей и расчёту их доходов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:12 07.12.2023

Сегодня на заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева одобрили изменения в закон, касающиеся государственной социальной поддержки малоимущих семей.

На данный момент мы определяем общий доход семьи, основываясь на уровне прожиточного минимума для различных групп населения. В новом подходе общий доход будет определяться исходя из уровня прожиточного минимума на одного человека, а не по отдельности для детей, пожилых или работающих. Это значит, что будет учитываться средний доход на члена семьи. Кроме того, ранее, если в одной семье живут вместе родители, дети и другие члены семьи, их доход также учитывался при определении потребности в помощи. В новом подходе этот механизм изменился, и теперь будут учитываться только члены конкретной семьи, даже если они проживают вместе с другими родственниками, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Бардакова.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
социальная сфера Крыма и Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.