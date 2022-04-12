В Севастополе теперь есть центр цифрового образования аэрокосмической направленности. Первый в России

В Севастополе в День космонавтики открыл свои двери «IT-куб.Гагарин». Это первый в России центр цифрового образования аэрокосмической направленности.

В одной из аудиторий на стене сделали надпись «Если быть, то быть первым». Это слова Валерия Павловича Чкалова — легендарного летчика-испытателя, Героя Советского Союза. И лучше напутствия для наших ребят не подобрать. Уверен, с теми условиями, которые созданы для ребят благодаря нацпроекту «Образование», появление русской «Кремниевой долины» в Севастополе — не мечта, а цель, которую мы вполне сможем достигнуть, — цитирует пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

В день открытия гостей новой площадки познакомили с направлениями работы центра цифрового образования. Также в «IT-кубе» состоялась кульминация аэрокосмического фестиваля «Севастополь космический-2022» — конкурс художников «Космос в тренде», инженерный хакатон «PROSpace» и открытая встреча «Вызовы будущего». Сам фестиваль проходит в городе с 4 по 17 апреля.

Это первый в России космический «IT-куб» и первый «IT-куб», который носит имя Юрия Гагарина. Символично, что он находится в Гагаринском районе Севастополя. Здесь развита инфраструктура, сюда будет удобно добираться. И дизайн, и образовательные пространства сделаны комфортными для ребят, — отмечает вице-губернатор Севастополя Игорь Михеев.

На встречу с ребятами в новый центр приехал летчик-космонавт, Герой Советского Союза Владимир Титов, который совершил четыре полета в космос и столько же раз выходил в открытый космос.

Хорошо, что космическую тематику выделили отдельно, она многообразна и впитывает в себя различные направления промышленности. Чем раньше ребята определятся со своей мечтой – кем бы они хотели стать, тем быстрее определится их целевое направление в будущее, — подчеркивает Владимир Титов.