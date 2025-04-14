В Севастополе трое горожан, «защищая» банковские счета от «опасности», перевели мошенникам почти 4 млн рублей

В первом случае 20-летней студентке одного из ВУЗов позвонил неизвестный и представился работником Росфинмониторинга. Он убедил девушку, что её банковский счет в опасности и нужно срочно спасать сбережения. Поверив незнакомцу, она перевела на подконтрольный мошенникам счет 94 тысячи рублей.
Во втором случае жертвой стал 76-летний пенсионер. Ему позвонил неизвестный и сообщил, что является сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом защиты денег пожилой мужчина перевел 890 тысяч рублей на указанный мошенниками счет.
Наибольший ущерб причинен 78-летнему севастопольцу. Ему позвонили лжесотрудники ФСБ и Центробанка, заявив, что его финансы под угрозой. Под давлением пенсионер перевел 2 миллиона 800 тысяч рублей на «безопасные счета».
Полиция Севастополя настоятельно рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности. Важно помнить, что настоящие сотрудники банков и государственных органов никогда не требуют переводить деньги. При получении подозрительных звонков лучше сразу положить трубку и самостоятельно перезвонить в официальную службу поддержки банка или государственного учреждения по номеру, указанному на официальном сайте.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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