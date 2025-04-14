Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе трое горожан, «защищая» банковские счета от «опасности», перевели мошенникам почти 4 млн рублей
Новости Республики
В Севастополе трое горожан, "защищая" банковские счета от "опасности", перевели мошенникам почти 4 млн рублей

В Севастополе трое горожан, «защищая» банковские счета от «опасности», перевели мошенникам почти 4 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:34 14.04.2025

В первом случае 20-летней студентке одного из ВУЗов позвонил неизвестный и представился работником Росфинмониторинга. Он убедил девушку, что её банковский счет в опасности и нужно срочно спасать сбережения. Поверив незнакомцу, она перевела на подконтрольный мошенникам счет 94 тысячи рублей.

Во втором случае жертвой стал 76-летний пенсионер. Ему позвонил неизвестный и сообщил, что является сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом защиты денег пожилой мужчина перевел 890 тысяч рублей на указанный мошенниками счет.

Наибольший ущерб причинен 78-летнему севастопольцу. Ему позвонили лжесотрудники ФСБ и Центробанка, заявив, что его финансы под угрозой. Под давлением пенсионер перевел 2 миллиона 800 тысяч рублей на «безопасные счета».

Узнайте больше:  Херсонес Таврический приглашает отметить Пасху на семейном фестивале

Полиция Севастополя настоятельно рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности. Важно помнить, что настоящие сотрудники банков и государственных органов никогда не требуют переводить деньги. При получении подозрительных звонков лучше сразу положить трубку и самостоятельно перезвонить в официальную службу поддержки банка или государственного учреждения по номеру, указанному на официальном сайте.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: УМВД России в Севастополе

УМВД России в Севастополе
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x