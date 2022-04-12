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В Севастополе - трёхдневное командно-штабное учение МЧС России с органами управления и силами РСЧС

В Севастополе — трёхдневное командно-штабное учение МЧС России с органами управления и силами РСЧС

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:09 12.04.2022

В Севастополе началось совместное командно-штабное учение Главного управления МЧС России с органами управления и силами территориальной и функциональной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

12 апреля проведён первый этап масштабных комплексных мероприятий, сигнал об их старте поступил в 6 часов утра. Далее последовал сбор личного состава. Были озвучены соответствующие вводные, обозначены цели и задачи. Органы управления, силы и средства Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС и Главного управления МЧС России по городу Севастополю переведены в режим повышенной готовности, произведена проверка укомплектованности технического вооружения ведомств, служб и организаций, задействованных в учениях. На базе севастопольского ведомства МЧС России состоялся собор постоянно действующего оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также оперативной группы Главного управления, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Также при Правительстве Севастополя состоялось заседание Комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Были заслушаны доклады руководства Департамента общественной безопасности и Главного управления МЧС России по городу Севастополю, посвящённые постановке задач и выполнению мероприятий.

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Учение будет проходить в течение трёх дней. Его практическая часть запланирована на 13 и 14 апреля.  На втором этапе участники отработают действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем. Кроме того – впервые в Севастополе – в ходе командно-штабного учения будет производиться тестирование системы оповещения о предоставлении финансовой помощи гражданам в связи с нарушением условий жизнедеятельности и утратой имущества первой необходимости вследствие чрезвычайной ситуации. Информирование фокус-групп в тренировочном режиме будет происходить по мобильной связи и путём рассылки уведомлений через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Заключительный день учения будет посвящён защите населённых пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе


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