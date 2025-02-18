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В Севастополе полиция разоблачила мошенника-застройщика

В Севастополе у строителя и таксиста, работавших на один наркомаркет, изъяли 7 кг клефедрона

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:11 18.02.2025

В производстве Следственной части СУ УМВД России по городу Севастополю находятся уголовные дела, возбуждённые в отношении двух незнакомых между собой мужчин, работавших на один и тот же интернет-магазин по продаже запрещённых веществ.

Как уже выяснили следователи, фигуранты – 34-летний строитель и 35-летний таксист – независимо друг от друга устроились на работу в онлайн-наркомаркет в качестве оптовых курьеров. В разное время, действуя по поступившим указаниям, они приехали в Московскую область и забрали из тайников на двоих в общей сложности около семи килограммов клефедрона. Согласно инструкциям, злоумышленники должны были привезти «синтетику» в Севастополь и разложить по тайникам для дальнейшего распространения.

Для перевозки криминального товара строитель воспользовался личным автомобилем. Полученные свёртки с запрещённым веществом общей массой около 5 кг он укрыл в полости заднего крыла своей иномарки, довёз до пункта назначения и успел спрятать часть в горно-лесистой местности, после чего был задержан сотрудниками УНК городского УМВД России. Полицейские изъяли наркотическое средство из транспортного средства мужчины и из оборудованного им схрона.

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Второй оптовый наркокурьер – таксист – попытался провезти два килограмма клефедрона в Севастополь в бензобаке арендованного автомобиля, предварительно расфасовав «синтетику» по двум пластиковым бутылкам. Однако довести задуманное до конца оперативники ему также не позволили. Извозчик был задержан на подъезде к городу, а весь его криминальный товар был найден и изъят.

Оба задержанных фигуранта рассказали, что за свою работу они должны были получить на свои криптокошельки вознаграждение в размере от полутора до двух тысяч долларов США.

Расследование уголовных дел, возбуждённых по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, продолжается. Фигурантам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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