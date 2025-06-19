В Севастополе участник орггруппы приговорен к 12 годам лишения свободы за попытку сбыть почти килограмм наркотиков

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего севастопольца. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30 — пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном и особо крупном размере).

Установлено, что мужчина и его 52-летняя сожительница вошли в состав организованной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотиков через интернет-магазин. В августе 2024 года мужчина получил от сообщников крупную партию наркотического средства клефедрон. По заданию кураторов он и его сожительница у себя дома расфасовали наркотик на мелкие упаковки. После это он сделал на территории города тайник, в который поместил оптовую «закладку» из 45 свертков, для организации дальнейшего сбыта потребителям, а затем намеревался сделать еще одну – под 75 свертков. Однако планам пары помешали сотрудники полиции. При обустройстве тайника наркосбытчик был задержан, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В общей сложности из дома сожителей, из тайника и непосредственно у мужчины изъят почти килограмм различных наркотических средств. Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю.

Нахимовский районный суд г. Севастополя назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что тем же районным судом его сообщница приговорена к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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