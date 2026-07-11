В Севастополе участники губернаторских школьных трудовых отрядов осваивают навыки работы с растениями

Губернаторские школьные трудовые отряды работают в севастопольском питомнике. В первой смене трудится 35 ребят возрастом от 14 до 17 лет.

Школьники приобретают навыки ухода за растениями: поливают, пропалывают и рыхлят почву, сортируют и делают калибровку; заготавливают семена из шишек для будущих севастопольских лесов, а также участвуют в благоустройстве территории питомника, земляных и иных работах.

Время трудодня зависит от возраста: 14-летние школьники заняты по 4 часа, 15-летние — по 5 часов, ребята от 16 до 17 лет — по 7 часов. Зарплата рассчитывается от количества отработанного времени. За 10 дневную смену можно получить в среднем 13 тысяч рублей. Ребятам работа на свежем воздухе и коллектив по душе. Некоторые после окончания первой смены планируют продолжить здесь работу.

Я хотел помочь своему городу в развитии и процветании. Устраиваемся на две недели, если хочешь дальше работать — опять же продлеваешь и работаешь дальше, — поделился участник отряда Дмитрий Маня.

В этом году питомник планирует провести 3 смены для участников ГШТО. Каждая смена длится от 10 до 30 рабочих дней. Свой первый официальный трудовой опыт здесь в этом году получит порядка 70 ребят.

Для школьников работа в питомнике — не просто летняя подработка. Ребята приобретают опыт лесоводов, работы в питомнике, в лесном хозяйстве. И, возможно, это позволит им в будущем сделать выбор в пользу профессии, связанной с лесной отраслью, — прокомментировал директор дирекции ООПТ и лесного хозяйства Роман Денисов.

Всего же с 2023 года в питомнике свои навыки работы с зелеными насаждениями получили 178 школьников от 14 до 17 лет.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя