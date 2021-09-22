В Севастополе учреждения среднего образования подключат к информационной системе школьного питания

В Севастополе принята стратегия цифровой трансформации ключевых отраслей экономики на 2022-2024 годы.

Образование — одна из тринадцати сфер, в которой уже начались изменения. Так к цифровой образовательной системе подключены уже 62 учебных заведения – это около 53 тысяч школьников, более 3,5 тысяч учителей и почти 30 тысяч родителей. Цифровая система уже сейчас позволяет родителям получить доступ к информации об оценках, назначенных домашних заданиях, расписанию ребенка и онлайн-чату с учителем. На использование электронного дневника и журнала уже перешли все образовательные организации Севастополя, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

В информационную систему интегрированы электронный учебный план и журнал, планирование занятий, электронный дневник, расписание уроков, видеоуроки, электронное портфолио. Также выполнена интеграция с образовательными ресурсами ЯКласс, SkySmart, Foxford», — отметила директор департамента цифрового развития Александра Осипова.

Также в рамках цифровой трансформации родители уже могут записывать ребенка в школу дистанционно, а учителя могут проходить повышение квалификации через общефедеральную цифровую платформу развития профессиональных компетенций. Для этого на базе Института развития образования открыт Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Повышение квалификации в центре проходит с применением цифровых технологий и дистанционного обучения. Для этого приобретено современное оборудование, в том числе интерактивная студия, не имеющая аналогов в городе, 32 ноутбука, оборудование для видеоконференцсвязи и интерактивные доски», — рассказали в департаменте образования и науки Севастополя.

Учреждения среднего образования будут подключены к информационной системе школьного питания, которая позволит внедрить систему безналичной оплаты. К 2023 году подключат порядка 50% школ, в дальнейшем работа в этом направлении будет продолжаться. Родители смогут видеть меню в столовой и вносить предложения по его улучшению. Родителям будет доступна информация о том, взял ребенок комплексный обед или просто купил перекус.

Также в скором времени начнется работа по подключению школ к единому контуру безопасности: к системам видеонаблюдения и контроля доступа в образовательные учреждения будут разработаны единые требования. В образовательных учреждениях уже работает защищенный и фильтрованный интернет, но в дальнейшем будет создана общая защищенная внутренняя сеть для всех школ, которая сможет подключаться к федеральным ресурсам.

Кроме того, у каждого школьника будет карта, которая позволит отмечать время прибытия ученика в школу и выхода обратно через турникет. Таким образом, родители смогут понимать, во сколько ребенок покинул территорию школы. Планируется, что уже к 2023 году к такой системе подключат треть школ, после чего работа в этом направлении будет продолжаться.

В рамках цифровизации образования и науки школьники смогут обучаться по сетевым программам с использованием видеочатов, а половина всех домашних заданий будет проверяться автоматически с применением технологий искусственного интеллекта. Также каждый ученик получит доступ к индивидуальной подборке цифровых образовательных ресурсов с учетом уровня подготовки и интересов.

Напомним, в 2020 году успешно запущена в опытную эксплуатацию региональная информационная система города Севастополя в сфере образования — «ФП РИСО». В ее рамках в прошлом году во время дистанционного обучения из-за распространения коронавируса все учебные заведения использовали в своей работе видеомодуль, разработанный специально для школ и позволяющий преподавателю в удобной форме взаимодействовать с учениками.