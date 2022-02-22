В Севастополе уничтожена стокилограммовая авиабомба времен Великой Отечественной войны

Очередная масштабная операция проведена силами МЧС России и иных экстренных ведомств и служб в Севастополе.

Напомним, сегодня утром в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что при проведении плановой отработки заявок по обнаружению предположительно взрывоопасных предметов в Гагаринском муниципальном округе в районе садоводческого товарищества «Рябинушка» один из заявленных предметов идентифицирован как советская авиационная бомба ФАБ-100. Состояние и тип её взрывателя позволяли выполнить транспортировку для последующего уничтожения.

Незамедлительно информация была передана силам севастопольской территориальной подсистемы РСЧС. В экстренном порядке проведено заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя. Было установлено, что в опасную зону попадают 7 садоводческих товариществ, где расположены 75 жилых домов. На границе опасной зоны был развернут и функционировал межведомственный оперативный штаб. Для контроля работ к месту прибыл лично начальник Главного управления МЧС России по городу Севастополю генерал-майор внутренней службы Алексей Рохлин. С помощью мобильного комплекса вещания и оповещения до жителей улиц, находящихся в опасной близости к месту обнаружения взрывоопасного предмета, довели информацию о необходимости временно покинуть данную территорию. Для эвакуации граждан – 27-ми человек, в том числе 7-ми детей – были предоставлены автобусы. Мониторинг с воздуха специалисты МЧС России вели с помощью беспилотных летательных аппаратов, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

На период мероприятий в предполагаемой зоне сейсмического воздействия были отключены электро- и газовые коммуникации.

С соблюдением всех необходимых правил безопасности боеприпас был погружен на борт спецавтомобиля и доставлен к месту уничтожения.

На полигоне севастопольского чрезвычайного ведомства авиабомбу и ещё четыре взрывоопасных предмета ликвидировали путём контролируемого подрыва.

Операция прошла в штатном режиме. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено. Всего в мероприятиях от экстренных ведомств и служб города участвовали 156 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России 32 человека личного состава и 4 единицы техники.

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