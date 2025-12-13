В Севастополе Управление туризма помогает владельцам гостевых домов адаптироваться к новым законам

В администрации Орлиновского округа состоялась встреча с владельцами гостевых домов, организованная управлением туризма. Мероприятие было посвящено разъяснению норм регионального законодательства, регулирующего деятельность гостевых домов.

И.о.начальника управления туризма Мария Ветлицкая и руководитель сектора Анастасия Марочкина, подробно рассказали о ключевых положениях Федерального закона «О гостевых домах», который вступит в силу в Севастополе с 1 декабря 2025 года. Сообщили об обязательных требованиях при проведении проверок, а также важную информацию для тех, кто уже ведет или планирует начать бизнес в сфере гостеприимства.

Управление туризма продолжает активную работу по разъяснению новых норм и готово оказывать поддержку собственникам гостевых домов. При необходимости организации подобных встреч и консультаций можно обращаться с запросами в управление.

Консультации по вопросам ведения деятельности гостевых домов можно получить по телефону: 24-20-20.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя