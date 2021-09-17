В Севастополе упростили порядок выплаты регионального материнского капитала

В Севастополе из перечня необходимых для получения выплаты регионального материнского капитала документов исключены 14 пунктов.

Ранее мамы должны были предоставлять в органы социальной защиты большой перечень сведений. Постановление позволит исключить 14 пунктов. Теперь маме нужно будет предоставить только паспорт, а если ребенок родился не в России – еще свидетельство о рождении ребенка, — цитирует пресс-служба директора департамента труда и социальной защиты населения Елену Сулягину.

Упростить порядок назначения маткапитала удалось благодаря организации взаимодействия с шестью федеральными структурами.

Это очень полезный документ. Мы значительно сокращаем количество бумаг, которые требуются от заявителя. Все будет налажено внутри системы, а документы будут запрашиваться по имеющимся базам, — говорит губернатор Михаил Развожаев.

Директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина добавила, что к концу года планируется предоставить родителям возможность подавать заявление на получение регионального материнского капитала в электронном виде.

Напомним, право на получение регионального материнского капитала имеют женщины, зарегистрированные в Севастополе не менее одного года и имеющие среднедушевой доход семьи ниже 2,5 прожиточных минимумов. На сегодняшний день размер дохода семьи из четырех человек не должен превышать 113 тысячи 800 рублей. При этом иные ограничения отсутствуют. Средства могут быть использованы на любые нужды. За оформлением выплаты необходимо обратиться в органы соцзащиты населения по месту регистрации либо в отделение МФЦ. В 2020 году региональный маткапитал получили 724 семьи, в 2021 году — 814 семей.