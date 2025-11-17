В Севастополе ушло в суд дело по факту ДТП, в котором погибла женщина — пассажир мотоцикла

Прокуратура Балаклавского района г. Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Установлено, что вечером 24 августа 2025 года обвиняемый ехал с родственниками за рулем автомобиля Porsche из с. Гончарного в сторону Балаклавы. При повороте налево на перекрестке вблизи автозаправочной станции по ул. Сапунгорской, 32 А, на автодороге «Ялта-Севастополь» он не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения транспортных средств 38-летняя женщина – пассажир мотоцикла – получила телесные повреждения, от которых впоследствии скончалась в больнице, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.