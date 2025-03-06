В Севастополе ушло в суд дело по факту мошенничества с землями общей стоимостью свыше 197 млн рублей

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Севастополя.

Он обвиняется в 35 эпизодах преступной деятельности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по ч. 3 с. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, мужчина собрал ряд подложных документов о выделении из собственности города земельных участков в районе садоводческого товарищества «Берег» на мысе Фиолент фактически несуществующему обслуживающему кооперативу «Дачно-строительный кооператив «Мыс Святой Елены». Используя эти документы, он обратился в Балаклавский районный суд г. Севастополя для признания права собственности на земельные участки за неосведомленными о его преступных намерениях гражданами, а затем в Севреестр – для регистрации. Таким образом, ему удалось зарегистрировать 17 участков. Судебные решения еще по 18 участкам были отменены по апелляционным жалобам Правительства Севастополя до регистрации права собственности, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Площадь каждого участка составляла от 500 до 1000 кв. м, а их общая стоимость – свыше 197 млн рублей.

Расследование проведено ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд г. Севастополя.

В настоящее время все участки возвращены в государственную собственность города Севастополя.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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