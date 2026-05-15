В Севастополе ушло в суд дело в отношении двух участников организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей в возрасте 22 лет.

Они обвиняются по ч. 3 ст. 30 – пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере). По версии следствия, молодые люди с целью заработка вошли в состав организованной группы, которая занималась сбытом наркотиков бесконтактным способом через чат-бот в интернет-мессенджере. Сообщники получали оптовые поставки наркотических средств, фасовали их и размещали в тайники на территории Севастополя.

В августе 2025 года они получили сведения о местах расположения двух оптовых партий наркотических средства – почти 400 г клефедрона и почти 1,5 кг марихуаны, которые были спрятаны в г. Симферополе и неподалеку от р. Черная вблизи с. Хмельницкое. Обвиняемые забрали их и для дальнейшего сбыта привезли в арендованную квартиру в г. Севастополе. Преступную деятельность злоумышленников выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Запрещенные к обороту вещества изъяты. По поддержанным прокуратурой ходатайствам следователя судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.