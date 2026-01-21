Прямо сейчас:
В Севастополе ушло в суд дело в отношении трех участников организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе ушло в суд дело в отношении трех участников организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 11:43 21.01.2026

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех проживающих в Севастополе мужчин в возрасте 34, 37 и 44 лет.

Они обвиняются по ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере). По версии следствия, 37-летний мужчина по предложению неустановленного лица в интернет-мессенджере с целью незаконного заработка «устроился на работу» наркокурьером в интернет-магазин наркотиков. В состав данной организованной группы он привлек двух своих друзей. В апреле 2025 года сообщники получили от неустановленного лица партию различных наркотиков общей массой более 830 г и перевезли ее в гараж на ул. Хрусталева. Они успели оборудовать один тайник-«закладку» с частью наркотического средства для дальнейшего сбыта покупателям на территории города, но после этого их действия пресекли сотрудники УФСБ по Республике Крым и г. Севастополю. Наркотические средства изъяты из незаконного оборота, трое обвиняемых задержаны и находятся под стражей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Прокуратура города направила уголовное дело в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

Материалы в отношении неустановленного соучастника выделены в отдельное производство.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

