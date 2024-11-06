В Севастополе ушло в суд уголовное дело о госизмене и покушении на террористический акт

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина России Игоря Судиловского.

Он обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывного устройства, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет). По версии следствия, в феврале 2024 года обвиняемый был привлечен к сотрудничеству с главным управлением разведки министерства обороны Украины. По указанию представителя спецслужбы он получил радиоуправляемое самодельное взрывное устройство и хранил его у себя дома для совершения террористического акта. В марте 2024 года Судиловский установил взрывное устройство на газовой трубе у подъезда многоквартирного дома, в котором проживает военнослужащий ВС РФ. При его появлении он собирался привести в действие самодельную бомбу. Осуществить свой замысел Судиловский не смог, так как после установки взрывного устройства его задержали сотрудники ФСБ, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.