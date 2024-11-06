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По материалам проверки прокуратуры в Керчи возбуждено уголовное дело по факту подделки медицинских заключений. Установлено, что в частной медицинской организации выдавались заключения об отсутствии противопоказаний для допуска к работе лицам, которые фактически такие медицинские осмотры не проходили. На основании материалов проверки прокуратуры города следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка). Также, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией), которое находится на рассмотрении в Арбитражном суде Республики Крым.
Фото: прокуратура РК

В Севастополе ушло в суд уголовное дело о госизмене и покушении на террористический акт

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:37 06.11.2024

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего гражданина России Игоря Судиловского.

Он обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывного устройства, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет). По версии следствия, в феврале 2024 года обвиняемый был привлечен к сотрудничеству с главным управлением разведки министерства обороны Украины. По указанию представителя спецслужбы он получил радиоуправляемое самодельное взрывное устройство и хранил его у себя дома для совершения террористического акта. В марте 2024 года Судиловский установил взрывное устройство на газовой трубе у подъезда многоквартирного дома, в котором проживает военнослужащий ВС РФ. При его появлении он собирался привести в действие самодельную бомбу.  Осуществить свой замысел Судиловский не смог, так как после установки взрывного устройства его задержали сотрудники ФСБ, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Расследование проведено следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

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Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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